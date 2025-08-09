SUV điện rẻ nhất của Hyundai gây sốt

Ra mắt thị trường quốc tế từ đầu năm nay với giá khởi điểm dưới 30.000 USD (khoảng 780 triệu đồng), Hyundai Inster EV hiện là mẫu xe điện rẻ nhất của thương hiệu Hàn Quốc. Mức giá dễ tiếp cận là yếu tố giúp cho mẫu SUV điện nhỏ gọn này sớm gặt hái được thành công tại Đức – thị trường ô tô lớn nhất châu Âu.

Theo Electrek, Inster EV đã trở thành xe điện cỡ nhỏ bán chạy nhất tại Đức trong nửa đầu năm 2025. Mẫu xe của Hyundai cũng liên tục góp mặt trong top 10 xe điện bán chạy nhất khu vực suốt ba tháng liên tiếp.

Inster EV hiện là mẫu SUV điện có giá bán phải chăng nhất của Hyundai.

Tính riêng tháng 7, mẫu SUV điện này đã ghi nhận 1.130 lượt đăng ký mới tại Đức, nâng tổng số lên 6.300 xe trong 7 tháng đầu năm.

Nói về thành công bước đầu của Inster EV, chủ tịch kiêm CEO Hyundai Motor Đức, ông Ulrich Mechau cho biết: “Chúng tôi rất tự hào khi mẫu xe điện cỡ nhỏ bán chạy nhất tại Đức là một sản phẩm của Hyundai. Với Inster, chúng tôi đã được mục tiêu mang đến cho khách hàng một lựa chọn xe điện chất lượng với giá cả phải chăng”.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của Inster nói riêng và xe điện nói chung góp phần đưa Hyundai lên vị trí thứ ba trong số các hãng xe nhập khẩu tại Đức. Tính đến tháng 7, xe điện chiếm 28% tổng số xe Hyundai đăng ký tại thị trường ô tô lớn nhất châu Âu , tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài mẫu Inster EV nhỏ gọn, dải sản phẩm xe điện của Hyundai tại Đức hiện còn có Kona Electric, Ioniq 5 và sắp tới sẽ ra mắt Ioniq 6 phiên bản mới cùng mẫu SUV điện cỡ lớn Ioniq 9.

Nếu tính trên phạm vi toàn châu Âu, Hyundai Inster EV cũng đang tạo được những dấu ấn nhất định khi lọt top 20 xe điện bán chạy nhất trong tháng 6, vượt qua các đối thủ như Dacia Spring hay Toyota bZ4X. Trong khi đó, mẫu Kia EV3 cùng tập đoàn gây ấn tượng khi lọt vào top 10. Điều này cho thấy các dòng SUV điện cỡ nhỏ Hàn Quốc đang có sức hút khá lớn tại châu Âu.