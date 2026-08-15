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SUV cỡ lớn mới lộ diện trong nhà máy VinFast: Dáng bề thế, gầm cao hơn VF 9, đồn đoán là EREV như VF Wild

Khôi Nguyên
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Mẫu SUV mới dễ là của VinFast sở hữu kích thước tương đương VF 9 nhưng mang phom dáng góc cạnh, hầm hố hơn, dấy lên nhiều đồn đoán về thiết kế và công nghệ mới.

VinFast có SUV mới ngang cỡ VF 9?

Một hình ảnh đang gây xôn xao trên mạng xã hội cho thấy một chiếc SUV ngụy trang kín kẽ xuất hiện trong khuôn viên nhà máy VinFast. Chiếc xe này có kích thước lớn, có thể ngang VinFast VF 9, song mang kiểu dáng khác hẳn. Hiện chưa rõ đây là xe mới của VinFast hay là một mẫu xe được mang về thử nghiệm công nghệ.

SUV cỡ lớn mới lộ diện trong nhà máy VinFast: Dáng bề thế, gầm cao hơn VF 9, đồn đoán là EREV như VF Wild - Ảnh 1.

Một chiếc SUV cỡ lớn lạ xuất hiện trong khuôn viên nhà máy VinFast. Ảnh: FB

So với VF 9, mẫu SUV được ngụy trang này mang phong cách khác, góc cạnh hơn cùng khoảng sáng gầm lớn hơn. Kính hông của mẫu xe này cũng có thể cao hơn VF 9. Nếu đúng đây là SUV mới của VinFast, mẫu này sẽ giải quyết được nhu cầu cần SUV lớn chạy tốt địa hình mà nhiều chủ xe VF 9 đang mong muốn.

VinFast từng đăng ký bảo hộ kiểu dáng 2 SUV tương tự

Trước đó, Công báo sở hữu công nghiệp tháng 5/2026 cập nhật bản vẽ kiểu dáng hai mẫu SUV cỡ lớn mới của VinFast. Cả hai đều sở hữu kích thước có thể tương đương VF 9 nhưng đi theo hai phong cách khác biệt.

Mẫu thứ nhất mang đường nét mềm mại, đuôi xe có mảng ốp đen tích hợp đèn hậu tương tự VF 8 thế hệ mới. Mẫu thứ hai sở hữu phom dáng vuông vức, góc cạnh, mang dáng dấp SUV việt dã. Thiết kế này có vẻ trùng khớp với chiếc xe ngụy trang vừa lộ diện.

SUV cỡ lớn mới lộ diện trong nhà máy VinFast: Dáng bề thế, gầm cao hơn VF 9, đồn đoán là EREV như VF Wild - Ảnh 2.
SUV cỡ lớn mới lộ diện trong nhà máy VinFast: Dáng bề thế, gầm cao hơn VF 9, đồn đoán là EREV như VF Wild - Ảnh 3.

2 mẫu SUV lớn của VinFast từng được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Ảnh: NOIP

SUV cỡ lớn mới lộ diện trong nhà máy VinFast: Dáng bề thế, gầm cao hơn VF 9, đồn đoán là EREV như VF Wild - Ảnh 4.
SUV cỡ lớn mới lộ diện trong nhà máy VinFast: Dáng bề thế, gầm cao hơn VF 9, đồn đoán là EREV như VF Wild - Ảnh 5.
SUV cỡ lớn mới lộ diện trong nhà máy VinFast: Dáng bề thế, gầm cao hơn VF 9, đồn đoán là EREV như VF Wild - Ảnh 6.
SUV cỡ lớn mới lộ diện trong nhà máy VinFast: Dáng bề thế, gầm cao hơn VF 9, đồn đoán là EREV như VF Wild - Ảnh 7.

Đây có thể là những mẫu SUV thay thế vị trí của VF 9 hiện tại. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Đồn đoán về EREV?

Hai mẫu SUV mới có thể dùng nền tảng khung gầm mới của VinFast đang áp dụng cho VF MPV 7 hay VF 8. Nhờ khung xe nhẹ hơn và pin tối ưu, tầm vận hành được kỳ vọng vượt mốc 626 km của VF 9. Cơ sở cho dự đoán này là bản VF 8 mới vừa ra mắt đã nâng hiệu suất pin lên 500 km/lần sạc.

Tuy nhiên, cũng có dự đoán cho rằng đây sẽ là EREV, tương tự VF Wild. Cấu hình này dùng động cơ xăng nhỏ làm máy phát sạc pin, giúp xe di chuyển đường dài linh hoạt mà không phụ thuộc hạ tầng trạm sạc. Tại Trung Quốc, EREV đang bùng nổ nhờ giải quyết triệt để tâm lý lo ngại về pin, trở thành bước đệm chiến lược được nhiều hãng xe điện đẩy mạnh.

Không loại trừ khả năng chiếc SUV lộ diện chính là VF 9 thế hệ mới. Cách làm này tương tự trường hợp của VF 8 mới, khi hãng xe Việt tái thiết kế diện mạo khác hoàn toàn, nâng cấp khung gầm và tối ưu công nghệ pin để gia tăng sức cạnh tranh.

SUV cỡ lớn mới lộ diện trong nhà máy VinFast: Dáng bề thế, gầm cao hơn VF 9, đồn đoán là EREV như VF Wild - Ảnh 12.
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