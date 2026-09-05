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SUV bán chạy nhất của Toyota sắp có đối thủ mới

Lê Tuấn
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Mitsubishi có kế hoạch phát triển Pajero trở thành dải sản phẩm gồm nhiều mẫu xe từ nhỏ đến lớn, bao gồm một mẫu SUV đô thị cạnh tranh trực tiếp với Toyota RAV4.

Trong lễ ra mắt toàn cầu mẫu SUV địa hình mới tại Nhật Bản, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Mitsubishi Motors, ông Keisuke Kishiura, đã chia sẻ kế hoạch phát triển dòng sản phẩm Pajero.

“Trong thời gian tới, với Pajero hoàn toàn mới dẫn đầu danh mục sản phẩm, chúng tôi sẽ mở rộng gia đình Pajero với các mẫu xe cỡ nhỏ và cỡ vừa cho đô thị. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ mong chờ những sản phẩm mới này”, ông Kishiura cho biết.

SUV bán chạy nhất của Toyota sắp có đối thủ mới - Ảnh 1.

Mitsubishi sẽ cho ra mắt thêm 2 mẫu Pajero cỡ nhỏ hơn.

Hình ảnh phác thảo kế hoạch cho thấy hai mẫu xe Pajero tiếp theo có kiểu dáng vuông vức được ngụy trang, có thể là một crossover cỡ kei và một SUV đô thị, đặt cạnh Pajero đầu bảng. Mitsubishi từng sử dụng cách hé lộ tương tự khi công bố lộ trình sản phẩm tương lai hồi tháng 6.

Mitsubishi đã cam kết ra mắt 13 mẫu xe mới trong giai đoạn tài khóa 2026-2031, trong đó có 5 mẫu hybrid và 5 mẫu plug-in hybrid (PHEV). Pajero động cơ diesel cùng những thành viên nhỏ hơn trong gia đình cũng nằm trong kế hoạch này, bên cạnh các mẫu xe bán tải và SUV khác.

Theo giới truyền thông Nhật Bản, mẫu SUV đô thị mang thương hiệu Pajero có thể ra mắt vào năm 2028 hoặc 2029, hướng tới cạnh tranh với Toyota RAV4. Mẫu xe này được cho là sẽ sử dụng kết cấu unibody và trang bị hệ truyền động điện hóa.

SUV bán chạy nhất của Toyota sắp có đối thủ mới - Ảnh 2.

RAV4 là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota trong năm 2025.

Trong khi đó, mẫu Pajero cỡ kei được đồn đoán sẽ xuất hiện vào khoảng năm 2030. Mẫu crossover đô thị này có thể tái hiện tinh thần của Pajero Mini, dòng xe từng được Mitsubishi sản xuất từ năm 1994 đến 2012.

Xe được kỳ vọng sở hữu thiết kế hầm hố hơn và khoảng sáng gầm lớn hơn Mitsubishi Delica Mini, sử dụng khung gầm xe kei cùng động cơ tăng áp 660 cc và tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh.

Mẫu Pajero cỡ kei nhiều khả năng sẽ chỉ dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Ngược lại, SUV đô thị mang thương hiệu Pajero được đánh giá có tiềm năng phù hợp với thị trường châu Âu và Bắc Mỹ.

Ngoài ra, mẫu Pajero Sport đã 11 năm tuổi cũng được xác nhận sẽ tiếp tục được sản xuất tại một số thị trường trên thế giới. Đại diện của Mitsubishi cũng nhấn mạnh rằng Pajero mới là mẫu xe đầu bảng, cao cấp hơn và khác biệt hoàn toàn so với Pajero Sport.

SUV bán chạy nhất của Toyota sắp có đối thủ mới - Ảnh 3.

Pajero Sport được giới thiệu vào năm 2015, phát triển trên nền tảng bán tải Triton và sở hữu cấu hình SUV 3 hàng ghế, cạnh tranh trực tiếp với Ford Everest, Toyota Fortuner và Isuzu MU-X. Mẫu xe này đã trải qua hai lần nâng cấp vào năm 2019 và 2024.

Mitsubishi chưa công bố thông tin về khả năng phát triển thế hệ mới cho Pajero Sport. Dù vậy, mẫu concept Elevance ra mắt năm 2025 với thiết kế tương lai được đánh giá có thể trở thành nền tảng phù hợp cho một mẫu xe kế nhiệm.

Tại Việt Nam, dòng Mitsubishi Pajero Sport hiện chỉ có bản máy xăng giá 1,23-1,31 tỷ đồng, đồng thời chỉ bán cho "khách dự án". Trong khi đó, mẫu Pajero mới được kỳ vọng sẽ sớm được đưa về sau khi ra mắt tại các thị trường như Thái Lan hay Australia.

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