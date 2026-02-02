SUV ăn khách nhất của Toyota bán kênh giá hàng nghìn USD

Theo Carscoops , Toyota RAV4 luôn là một trong những mẫu xe được săn đón hàng đầu tại Mỹ. Phiên bản thế hệ mới 2026 tiếp tục duy trì sức nóng, nhưng khách hàng muốn mua sớm có thể sẽ phải trả mức giá cao hơn con số đề xuất của hãng.

Ví dụ như đại lý Stevens Creek Toyota ở California, mẫu Toyota RAV4 Limited 2026 đang được rao bán với giá 52.857 USD. Mức giá này bao gồm 4.700 USD phí chênh lệch từ đại lý cùng 295 USD phụ kiện lắp thêm.

Mẫu Toyota RAV4 2026 bị bán kênh giá 4.700 USD (hơn 120 triệu đồng) tại một đại lý ở Mỹ.

Phần mô tả của xe còn nhắc đến gói trang bị và phụ kiện trị giá 3.407 USD, bao gồm 295 USD bảo vệ mép cửa, 165 USD ốp bảo vệ mép cửa và 199 USD ốp bậc cửa, cùng nhiều hạng mục khác.

Trong khi đó, đại lý Magnussen’s Toyota of Palo Alto lại đang bán ' bia kèm lạc ' với toàn bộ các phiên bản RAV4 2026, với khoản chênh 3.999 USD. Theo đó, một chiếc RAV4 XSE có giá gốc 46.444 USD bị đẩy lên 50.443 USD, trong khi bản Limited từ 48.083 USD tăng lên 52.082 USD.

Không chỉ ở California, tình trạng này cũng xuất hiện tại khu vực khác. Đại lý Molle Toyota ở thành phố Kansas đang áp “khoản điều chỉnh giá” tăng 1.104 USD đối với RAV4 Limited, khiến giá bán bị đội từ 47.404 USD lên thành 48.508 USD.

Toyota RAV4 thế hệ mới. Ảnh: Germain Goyer

Đây không phải lần đầu các đại lý Toyota gây tranh cãi vì áp mức chênh giá cao. Trước đó, các dòng Land Cruiser và Tacoma thế hệ mới cũng từng bị “đội giá” mạnh khi vừa mở bán, thậm chí có đại lý còn áp chênh ngay cả với Camry.

Giới chuyên gia khuyến cáo người mua nên bỏ qua các đại lý bán chênh giá đối với Toyota RAV4. Trên thị trường vẫn có nhiều đại lý bán đúng giá đề xuất và sẵn sàng giao xe với mức giá hợp lý hơn.

Theo công bố của Toyota, RAV4 thế hệ mới có giá khởi điểm 31.900 USD. Phiên bản 2026 được điện khí hóa hoàn toàn, với các phiên bản hybrid tự sạc (HEV) và hybrid cắm điện (PHEV).