Suri Cruise sau khi thoát khỏi quan hệ độc hại với Tom Cruise

Theo tờ Page Six, mới đây, cánh săn ảnh đã chụp được khoảnh khắc Suri Cruise chạy bộ vào sáng sớm tại New York (Mỹ). Cô gái 18 tuổi gây ấn tượng với vẻ đẹp khỏe khoắn, năng động, cơ thể cân đối và vòng eo thon. Đến chiều cùng ngày, Suri Cruise lại được trông thấy diện váy nữ tính, để mặt mộc khoe đường nét thanh tú cùng mẹ Katie Holmes và bà ngoại đi ăn tối. Đây cũng là phong cách thường thấy của Suri khi cô luôn trung thành với kiểu phối đồ đơn giản nhưng làm nổi bật sắc vóc.

Thời gian qua, "nhất cử nhất động" của Suri nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng sau tin cô bỏ họ Cruise của bố, lấy tên chính thức là Suri Noelle. Noelle là tên đệm của Katie Holmes thời con gái. Chưa rõ, Suri đã đệ đơn xin đổi tên hợp pháp hay chưa. Tuy nhiên, hành động của Suri được là tuyên bố về việc cô sẽ từ mặt người cha nổi tiếng Tom Cruise, giải thoát bản thân khỏi mối quan hệ phụ - tử độc hại và xa cách. Đối mặt với những lời bàn ra tán vào về mối quan hệ với Tom Cruise, Suri không hề để tâm. Cô vẫn vui vẻ dạo phố cùng bạn bè, tham gia hoạt động phát triển bản thân và thể sự khăng khít với mẹ.

Cánh săn ảnh vừa chụp được khoảnh khắc Suri chạy bộ ở công viên. Trong trang phục thể thao, Suri khoe hình thể cân đối, vòng eo thon và nét đẹp khỏe khoắn ở tuổi 18

Sau đó, Suri lại biến hóa phong cách khi lên đồ nữ tính, đơn giản, xõa tóc dài duyên dáng và để mặt mộc đi ăn cùng mẹ và bà ngoại. Những năm qua, Suri có cuộc sống êm đềm, đủ đầy bên mẹ Katie Holmes

Ngày 18/4/2024 là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Suri Cruise. Đây không chỉ là sinh nhật tuổi 18 của Suri, mà còn là ngày cô không còn được cha chu cấp. Theo như thỏa thuận ly hôn Tom Cruise đồng ý chu cấp 400.000 USD (khoảng 10 tỷ đồng) mỗi năm cho đến khi Suri tròn 18 tuổi, kèm theo các chi phí y tế, nha khoa, bảo hiểm, giáo dục, đại học và các khoản ngoại khóa khác. Tuy nhiên, việc không nhận được hỗ trợ tài chính từ Tom Cruis không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mẹ con Katie Holmes - Suri Cruise.



Tom Cruise đã bỏ bê, không đoái hoài đến cuộc sống của Suri hơn 10 năm qua. Theo tờ Daily Mail, Suri cũng không mong muốn gặp cha khi bước sang tuổi trưởng thành. "Tom Cruise không tồn tại với Katie hay Suri và con gái cũng không muốn dựa vào anh ấy vì bất kỳ điều gì. Cô ấy cảm thấy chỉ có mẹ là phụ huynh duy nhất", nguồn tin nói.



Suri Cruise không xem cha là "1 phần cuộc sống". Với Suri, mẹ Katie Holmes là phụ huynh duy nhất

Theo Page Six, Suri sẽ tốt nghiệp trung học trong tháng này. Ở tuổi 18, Suri Cruise đã trở thành thiếu nữ trưởng thành và xinh đẹp, toàn quyền quyết định tương lai. Theo một số nguồn tin, con gái Tom Cruise dự định theo học ngành thời trang tại New York và đang chuẩn bị hồ sơ để nộp đơn vào nhiều trường.

Ngoài ra, Suri cũng đã tích lũy cho bản thân một số kinh nghiệm trong ngành giải trí. Cô từng hát ca khúc Blue Moon trong phần mở đầu bộ phim Alone Together (2022) của mẹ hay góp giọng trong Rare Objects (2023) do Katie Holmes đạo diễn. Suri được khen ngợi về khả năng diễn xuất lẫn giọng hát. Với việc thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ bố mẹ, khán giả kỳ vọng Suri Cruise bước chân vào ngành giải trí.

Suri sẽ tốt nghiệp trung học trong tháng này. Chưa rõ cô sẽ học lên đại học, đi làm hay gia nhập ngành giải trí

Nguồn: Page Six