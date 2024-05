Suri Cruise lần hiếm hoi sexy xuống phố cùng bạn nam

Ngày 26/5, Suri Cruise - con gái Tom Cruise và vợ cũ Katie Holmes - khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện trên phố với phong cách "cực cháy", sexy và cá tính. Qua hình ảnh được truyền thông ghi lại, Suri Cruise diện áo quây, quần short khoe khéo vóc dáng cân đối cũng như sự khỏe khoắn, năng động ở độ tuổi 18. Đây cũng là lần hiếm hoi người hâm mộ bắt gặp Suri Cruise xuống phố với hình ảnh phóng khoáng, gợi cảm.

Lần này Suri Cruise được trông thấy đi chơi cùng 1 người bạn khác giới. Theo trang Page Six, cả 2 vừa đi bộ, vừa trò chuyện rất vui vẻ. Vì vậy, công chúng không khỏi tò mò về cậu bạn thân của Suri Cruise.

Suri Cruise hiện là con nhà sao được truyền thông săn đón. Mỗi lần xuất hiện, cô đều chiếm sóng dư luận. Nhiều người cho rằng, nếu nói về mức độ nổi tiếng, con gái ruột của Tom Cruise không thua kém bất cứ nghệ sĩ nào ở Hollywood.

Ngày 18/4/2024 vừa qua là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Suri Cruise. Đây không chỉ là sinh nhật tuổi 18 của Suri, mà còn là ngày cô không còn được cha chu cấp. Theo như thỏa thuận ly hôn Tom Cruise đồng ý chu cấp 400.000 USD (khoảng 10 tỷ đồng) mỗi năm cho đến khi Suri tròn 18 tuổi, kèm theo các chi phí y tế, nha khoa, bảo hiểm, giáo dục, đại học và các khoản ngoại khóa khác. Tuy nhiên, việc không nhận được hỗ trợ tài chính từ Tom Cruis không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mẹ con Katie Holmes. Nữ diễn viên khẳng định rằng trong những năm qua, cô và con gái sống độc lập và không phụ thuộc vào tài chính của chồng cũ.

Giữa tháng 5, Suri Cruise gây xôn xao khi sử dụng tên mới Suri Noelle để đóng vai chính trong vở kịch Head Over Heels. Nguồn tin cho biết Noelle là tên đệm của Katie Holmes thời con gái. Trước khi lấy chồng, minh tinh tên đầy đủ là Kate Noelle Holmes. Việc Suri bỏ họ bố ra khỏi tên khiến công chúng đặt nghi vấn cô không còn muốn liên quan đến Tom Cruise. Trong khi đó, nhiều người lại cho rằng đây là nghệ danh của Suri khi diễn xuất.

Ở tuổi 18, Suri Cruise đã trở thành thiếu nữ trưởng thành và xinh đẹp, toàn quyền quyết định tương lai. Theo một số nguồn tin, con gái Tom Cruise dự định theo học ngành thời trang tại New York và đang chuẩn bị hồ sơ để nộp đơn vào nhiều trường.

Dù không xuất hiện nhiều trước công chúng, Suri đã tích lũy cho bản thân một số kinh nghiệm trong ngành giải trí. Cô từng hát ca khúc Blue Moon trong phần mở đầu bộ phim Alone Together (2022) của mẹ hay góp giọng trong Rare Objects (2023) do Katie Holmes đạo diễn. Suri được khen ngợi về khả năng diễn xuất lẫn giọng hát. Với việc thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ bố mẹ, khán giả kỳ vọng Suri Cruise bước chân vào ngành giải trí.

