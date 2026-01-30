Sụp đổ vì vụ trốn thuế hơn 4.800 tỷ đồng, một “sao hạng A” giới livestream bí mật trở lại sau 3 năm biến mất?

Nữ hoàng livestream "biến mất" vì trốn thuế hơn 4.800 tỷ rục rịch trở lại

Theo Sina, sau hơn 3 năm gần như “biến mất” khỏi mạng xã hội, Vi Á - từng được gọi là “nữ hoàng livestream” của Trung Quốc bất ngờ xuất hiện trở lại, nhưng theo một cách rất kín đáo. Không livestream, không công khai lộ diện...

Theo đó, nhiều cư dân mạng phát hiện một ứng dụng mua sắm mini mang tên “Qianxun Super Member” âm thầm ra mắt. Đây được xem là nền tảng bán hàng mới trong hệ sinh thái của Qianxun Holding - công ty do Vi Á và chồng đồng sáng lập, đồng thời cũng là đơn vị đứng sau toàn bộ đế chế livestream từng đưa cô trở thành “nữ hoàng livestream” số một Trung Quốc.

Vi Á rục rịch trở lại? Ảnh chụp màn hình.

Vi Á từng được mệnh danh là nữ hoàng livestream khi những phiên livestream bán hàng luôn mang về lượng người theo dõi, cũng như lượt bán khủng.

Dù Vi Á không trực tiếp xuất hiện, ứng dụng này vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý khi sử dụng hình ảnh người mẫu, phong cách phối đồ và cách đặt tên sản phẩm mang đậm “chất Vi Á”. Những cụm từ như “chị gợi ý”, “góc mua sắm bí mật của chị” hay loạt hình ảnh mặc đồ quen thuộc khiến nhiều người nghi ngờ đây là dấu hiệu nữ hoàng livestream một thời đang dần trở lại. "Mặc dù cô ấy không xuất hiện trực tiếp, nhưng những người hâm mộ lâu năm của cô ấy sẽ ngay lập tức hiểu được chiến thuật này", tờ QQ bình luận trong bài viết "Vi Á âm thầm quay lại với mảng kinh doanh private domain (được hiểu đơn giản là bán hàng cho tệp khách hàng riêng, qua kênh riêng chứ không thông qua nền tảng - pv)".

Theo thông tin đăng ký kinh doanh, đơn vị đứng tên vận hành ứng dụng là Công ty Công nghệ Hangzhou Xingcuiji, thành lập vào tháng 3/2025 với vốn điều lệ 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,6 tỷ đồng). Doanh nghiệp này được cho là pháp nhân triển khai dự án của Qianxun Holding, trong bối cảnh tập đoàn đang mở rộng hoạt động sang mô hình bán hàng trong “hệ sinh thái riêng”.

Vợ chồng Vi Á - Đổng Hải Phong

Nhắc đến Vi Á, nhiều người vẫn không quên bê bối sự nghiệp lớn nhất của nữ hoàng livestream này. Đồng thời, đây cũng là nguyên nhân khiến cô "biến mất" khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp.

Theo đó, vào tháng 12/2021, Vi Á bị Chi cục Thuế thành phố Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) công bố kết luận trốn thuế.

Theo điều tra, trong giai đoạn 2019 - 2020, Vi Á đã che giấu thu nhập, thay đổi tính chất thu nhập và kê khai sai, trốn thuế tổng cộng 643 triệu NDT (khoảng 2.300 tỷ đồng).

Cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt tổng cộng 1,341 tỷ NDT (hơn 4.800 tỷ đồng), bao gồm tiền truy thu, tiền chậm nộp và tiền phạt. Đây là mức phạt cao hơn cả Phạm Băng Băng và Trịnh Sảng, gây chấn động dư luận Trung Quốc thời điểm đó.

Ngay sau khi thông tin được công bố, Vi Á hủy livestream, các tài khoản MXH biến mất. Cô lên tiếng xin lỗi công chúng, thừa nhận sai phạm. Do là lần đầu vi phạm và chủ động nộp phạt, Vi Á không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng gần như bị “xóa sổ” khỏi ngành livestream.

Vi Á đã từng nổi tiếng thế nào?

Vi Á (tên thật Hoàng Vi), sinh năm 1985 tại An Huy (Trung Quốc). Tuổi thơ không trọn vẹn khi bố mẹ ly hôn sớm, năm 16 tuổi cô rời quê lên Bắc Kinh lập nghiệp sau khi bà ngoại qua đời.

Năm 2003, Vi Á cùng bạn trai (nay là chồng) Đổng Hải Phong góp 6.000 NDT (khoảng 21,5 triệu đồng) mở một gian hàng quần áo rộng vỏn vẹn 6m2 tại chợ đầu mối. Chỉ sau 3 tháng, họ đã kiếm được 100.000 NDT (khoảng 360 triệu đồng).

Những năm tiếp theo, cặp đôi liên tục mở rộng kinh doanh, từng sở hữu tới 7 gian hàng và đầu tư cả bất động sản. Tuy nhiên, khi thương mại điện tử bùng nổ giai đoạn 2012–2015, mô hình cửa hàng truyền thống lao dốc, vợ chồng Vi Á từng lỗ nặng, riêng dịp 11/11/2014 lỗ tới 6 triệu NDT (khoảng 21,5 tỷ đồng), buộc phải bán nhà trả nợ.

Bước ngoặt đến năm 2016, khi Taobao ra mắt tính năng livestream. Vi Á nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật nhất nền tảng, với khả năng “chốt đơn” được ví như hiện tượng. Chỉ trong năm 2016, hệ thống kinh doanh của cô đạt doanh thu 300 triệu NDT (khoảng 1.000 tỷ đồng).

Những năm sau đó, Vi Á liên tục phá kỷ lục:

11/11/2017: bán hàng thu về 70 triệu NDT (khoảng 250 tỷ đồng) chỉ trong 5 tiếng

Năm 2018: Alibaba công bố thu nhập của Vi Á đạt 30 triệu USD (hơn 700 tỷ đồng)

Tháng 4/2020: gây choáng khi livestream bán một quả tên lửa vũ trụ thương mại giá 40 triệu NDT (khoảng 144 tỷ đồng).

Ở thời kỳ đỉnh cao, Vi Á sở hữu đội ngũ hàng trăm nhân viên, mỗi phiên livestream thu hút hàng chục triệu lượt xem. Tổng tài sản ròng của hai vợ chồng từng được ước tính hơn 9 tỷ NDT (khoảng 32.000 tỷ đồng).

...

Trong bối cảnh livestream thương mại điện tử Trung Quốc bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, nhiều người từng được coi là "ông vua/bà hoàng" của ngành livestream dần mất sức ảnh hưởng, việc quay về private domain được xem là con đường ít rủi ro, khó bị kiểm soát hơn và tận dụng tối đa niềm tin của người hâm mộ cũ.

Vi Á có thực sự “trở lại” hay không, vẫn là dấu chấm hỏi.

Nguồn: Sina.