Suốt 5 năm, tôi từng nghĩ nhà chồng chẳng có gì, cho đến khi bố mẹ gọi các con về và tiết lộ khối tài sản khiến tôi choáng váng

Hóa ra, bố mẹ chồng đã giấu kín một bí mật lớn đến thế.

Tôi lấy Cường đến nay đã được 5 năm. Suốt quãng thời gian ấy, tôi vẫn nghĩ gia đình chồng thuộc diện khá giả vừa phải, có của ăn của để một chút chứ chẳng phải nhà giàu có gì. Vậy mà cách đây không lâu, chỉ sau một buổi gọi các con về chia tài sản, tôi mới biết mình đã đánh giá gia đình chồng thấp hơn thực tế rất nhiều.

Ngày cưới, vợ chồng tôi được bố mẹ hai bên hỗ trợ một khoản tiền vừa đủ để mua căn chung cư nhỏ. Sau cưới, chúng tôi sống riêng, tự lo liệu cuộc sống, từ tiền nhà, tiền ăn uống đến những khoản chi tiêu phát sinh. Cường làm kinh doanh, thu nhập khá ổn định, còn tôi làm văn phòng. Hai vợ chồng không giàu có nhưng cũng chẳng phải chật vật, tháng nào dư thì tiết kiệm một ít, cuộc sống cứ bình bình trôi qua.

Những lần về nhà chồng, tôi chỉ thấy bố mẹ anh sống trong căn nhà cấp 4 kiểu cũ ở quê. Nhà xây từ lâu, đồ đạc không có gì đáng giá, bộ bàn ghế gỗ đã sẫm màu, chiếc tivi cũng thuộc loại đời cũ. Bố mẹ chồng trước đây làm kinh doanh buôn bán, nhưng sau này đã chuyển nhượng hết công việc cho người khác, ở nhà nghỉ ngơi. Tôi cứ nghĩ ông bà làm ăn có chút tích lũy, đủ dưỡng già là tốt lắm rồi.

Thỉnh thoảng, tôi còn hỏi Cường xem có nên biếu bố mẹ ít tiền để ông bà mua sắm không, chồng cười bảo có biếu bố mẹ cũng không lấy đâu, thế nên tôi lại thôi, chỉ mua quà mỗi lần về chơi.

Mọi chuyện chỉ thay đổi vào một buổi cuối tuần, khi bố mẹ chồng gọi tất cả các con về quê. Tôi cứ tưởng nhà có việc gì quan trọng, ai ngờ sau bữa cơm, bố chồng lấy ra một tập giấy tờ, nói rằng ông bà tuổi đã cao, công việc kinh doanh cũng đã sang nhượng xong, giờ muốn phân chia tài sản cho các con để sau này đỡ tranh chấp.

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Nghe đến đó, tôi vẫn bình thản. Nhưng khi bố chồng lần lượt nói về đất đai, nhà cửa, tiền tiết kiệm và những khoản đầu tư trước đây, tôi bắt đầu ngồi không yên. Hóa ra suốt mấy chục năm buôn bán, bố mẹ chồng đã âm thầm tích lũy rất nhiều. Những tài sản tôi chưa từng nghe ông bà nhắc đến, những mảnh đất ở vị trí đẹp mà tôi không biết gia đình sở hữu, tất cả đều được đưa ra bàn bạc rõ ràng.

Đến lượt vợ chồng tôi, bố chồng thông báo sẽ chia cho chúng tôi 1 mảnh đất và 3 tỷ đồng. Tôi sững người, phải mất vài giây mới hiểu mình vừa nghe thấy điều gì. Món tài sản lớn đến mức nếu hai vợ chồng tự làm lụng và tiết kiệm, có lẽ phải mất rất nhiều năm mới tích lũy được.

Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện ấy. Cường vẫn bình thản như thể đây là việc đã được anh biết trước, còn tôi thì hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi hỏi tại sao anh chưa từng kể với tôi rằng bố mẹ có nhiều tài sản như vậy. Anh chỉ nói bố mẹ vốn kín tiếng, không thích phô trương, tiền bạc của ông bà thì ông bà tự quyết định, các con không nên trông chờ hay tính toán.

Câu nói ấy khiến tôi im lặng. Nghĩ lại, suốt 5 năm làm dâu, tôi chưa từng thấy bố mẹ chồng khoe khoang, cũng chẳng bao giờ dùng tiền bạc để gây áp lực với con cái. Căn nhà cấp 4 cũ kỹ kia hóa ra chỉ là nơi ông bà chọn để sống những ngày bình thường, chứ không phản ánh tất cả những gì họ có. Giờ tôi mới hiểu, có những người giàu có không nằm ở cách họ sống phô trương, mà ở sự bình thản khi chẳng cần chứng minh điều gì với ai.