Suốt 10 năm, 3 con gái cùng mẹ già 80 tuổi du lịch 50 thành phố: Niềm vui của mẹ là phong cảnh đẹp nhất

Tại khu Ninh Quảng, quận Doanh Châu, thành phố Ninh Ba (Trung Quốc), gia đình bà Phan Tu Linh luôn được nhắc đến như một tấm gương điển hình về chữ hiếu. Cứ mỗi lần nói về họ, hàng xóm đều hết lời khen ngợi.

Năm nay bà Phan Tu Linh 59 tuổi, bà và 2 em gái đã dành trọn tâm huyết để đồng hành cùng mẹ già. Từ những việc giản dị trong đời sống, 3 chị em đã cùng nhau tạo nên tổ ấm chan hòa yêu thương.

Mẹ của bà Phan là cụ Lâm Cốc Mai, nay đã ngoài 80 tuổi. Khác với nhiều cụ già cùng trang lứa, cụ Lâm vẫn giữ được sự minh mẫn, năng động và thường xuyên tham gia các hoạt động cũng như đi du lịch. Nhờ sự đồng hành của 3 cô con gái, cụ đã đặt chân đến 15 tỉnh thành, hơn 50 thành phố ở Trung Quốc với tổng hành trình vượt hơn 200.000 km.

Ba chị em họ Phan và mẹ đã ghé thăm vô số thắng cảnh nổi tiếng, từ những viên gạch Tần – Hán trên tường thành cổ Tây An, đến mặt hồ lấp lánh của Thanh Hải; từ sóng trắng cuồn cuộn của Tam Hiệp Trường Giang đến ánh đèn rực rỡ ven vịnh Thâm Quyến. Mỗi hành trình không chỉ là khám phá, mà còn là những bước chân yêu thương của 4 mẹ con.

4 mẹ con cùng đi du lịch

Mỗi tháng, 3 chị em đều sắp xếp ít nhất 1 chuyến đi ngắn quanh khu vực lân cận. Cứ thế, 4 mùa thay nhau điểm sắc trên hành trình của gia đình nhỏ: xuân hái dâu tằm, hè cắm trại, thu leo núi ngắm lá vàng, đông thưởng hoa mai. Một lịch trình bình dị nhưng đầy sức sống và niềm vui.

Khi được hỏi về chuyến đi đáng nhớ nhất, bà Phan Tu Linh liền mở chiếc album ảnh chụp tại Đại Lý năm 2022. Trong bức ảnh, cụ Lâm Cốc Mai diện trang phục dân tộc, đứng giữa phố cổ, những món trang sức bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, cụ nở nụ cười đầy rạng rỡ và hạnh phúc.

Cụ Lâm Cốc Mai

“Đó là chuyến đi xa đầu tiên của mẹ sau khi cha tôi qua đời. Khi mẹ cười trước ống kính, chúng tôi như thấy lại hình bóng tuổi trẻ của bà”, bà Phan xúc động kể. Bức ảnh ấy đến nay vẫn là hình nền điện thoại của cả 3 chị em, 1 khoảnh khắc mà họ muốn lưu giữ mãi.

Để mỗi chuyến đi được thoải mái, 3 chị em còn tổng hợp 1 “cẩm nang du lịch tuổi bạc”. Theo đó, họ lựa chọn những điểm đến thân thiện với người cao tuổi, ưu tiên di chuyển bằng đường bộ nếu mẹ không thích tàu thuyền, tham quan trong khoảng 2 giờ rồi dành 15 phút nghỉ ngơi. Khi đặt chỗ lưu trú, họ thường chọn khách sạn hoặc homestay có suối nước nóng để mẹ có thể thư giãn. Hành trình cũng được thiết kế dựa trên sở thích của mẹ, để mỗi chuyến đi không chỉ là trải nghiệm ngắm cảnh, mà còn là tận hưởng cuộc sống.

“Mẹ thích nghe hí khúc, chúng tôi liền đưa mẹ đi xem. Những điều nhỏ vậy thôi, nhưng quan trọng hơn cả phong cảnh,” bà Phan cười chia sẻ.

“Mẹ nuôi con khôn lớn, con bên mẹ lúc về già”

Năm 2022, bà Phan Tu Linh đưa mẹ về sống cùng gia đình cho tiện chăm sóc. Để mỗi ngày của mẹ tràn đầy ý nghĩa, 3 chị em còn đăng kí cho cụ Lâm nhiều hoạt động: sáng sớm tập Thái Cực quyền, buổi chiều thì tham gia hát lớp Việt kịch, những ngày lễ tết thì gia đình cùng nhau tụ tập.

Đặc biệt, mỗi tuần bà Phan đều đưa mẹ đến đại học người cao tuổi để học.

“Mẹ tôi giờ đã biết dùng điện thoại thông minh, còn mê chụp ảnh và luyện thư pháp, học tập giúp cuộc sống của mẹ thêm phong phú. Được đồng hành cùng mẹ, chúng tôi cũng thấy hạnh phúc,” bà Phan Tu Linh bày tỏ.

Bà Phan Tu Linh (bên trái) và mẹ (bên phải) cùng nhau tham gia hoạt động Trung Thu

Giữa nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại, 3 chị em họ Phan đã dành nhiều năm bền bỉ viết nên câu chuyện đẹp về đạo hiếu: “Mẹ nuôi con khôn lớn, con bên mẹ lúc về già”. Tình yêu thương vượt thế hệ ấy như ngọn đèn sáng, soi đường cho nét đẹp đạo hiếu, lan tỏa hơi ấm đến từng trái tim.

