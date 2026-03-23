Sướng như Khánh Vy

Khánh Vy sinh năm 1999, là MC kiêm nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô được công chúng chú ý từ năm 17 tuổi khi đăng tải đoạn clip “nhại” lại 7 ngôn ngữ gồm Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Italy và Việt Nam, từ đó gắn liền với biệt danh “hot girl 7 thứ tiếng”.

Từ "hot girl" thành MC VTV nổi tiếng

Khánh Vy tốt nghiệp loại giỏi ngành Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Trong quá trình hoạt động, cô từng đại diện Việt Nam sang Nhật Bản thực hiện phỏng vấn dàn sao Hollywood của bộ phim Guardians of the Galaxy, đồng thời tham gia hỗ trợ, tháp tùng các đầu bếp quốc tế, bao gồm cả Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp Thế giới, tại Liên hoan Ẩm thực Quốc tế Hội An 2017.

Trên sóng truyền hình, cô là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình, bản tin. Từ năm 2022, Khánh Vy tiếp nhận vai trò MC của Đường lên đỉnh Olympia, thay thế MC Diệp Chi.

Cơ hội đến với Đường lên đỉnh Olympia được xem là bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp của cô. Nữ MC kể lại rằng mình nhận được lời mời bất ngờ từ ban tổ chức, trong khi vốn đã yêu thích chương trình từ lâu. Không do dự nhiều, cô quyết định nắm bắt cơ hội với tâm thế sẵn sàng thử sức.

Trong công việc, Khánh Vy cho biết cô không đặt nặng quy mô của chương trình, bởi mỗi lần xuất hiện đều là cơ hội để rèn luyện sự chuyên nghiệp và tích lũy kinh nghiệm. Dù từng thử sức ở một số chương trình giải trí, nữ MC nhận ra bản thân phù hợp hơn với lĩnh vực giáo dục để có thể phát huy thế mạnh về kiến thức và khả năng truyền đạt.

Chia sẻ về lựa chọn này, cô thừa nhận mình chưa thực sự nổi trội về sự hài hước hay phản xạ nhanh để theo đuổi các show giải trí thuần túy. Ngược lại, với những chương trình mang tính học thuật, Khánh Vy cảm thấy tự tin hơn vì đó là môi trường quen thuộc từ sớm.

Ít ai biết, trước đó Khánh Vy từng trải qua quãng thời gian thiếu tự tin. Tính cách có phần rụt rè khiến cô ngần ngại tham gia các cuộc thi MC, luôn cảm thấy bản thân chưa đủ tốt. Áp lực về sự hoàn hảo nhiều lần khiến cô chùn bước, nhưng theo thời gian, nữ MC dần học cách chấp nhận hạn chế và biến chúng thành động lực phát triển.

Giọng nói cũng là một thử thách lớn. Dù có khả năng biến hóa linh hoạt, cô vẫn khó tránh khỏi việc lộ chất giọng miền Trung. Để phù hợp với công việc, Khánh Vy đã kiên trì luyện phát âm, điều chỉnh cách nói sao cho rõ ràng và chuẩn mực hơn. Đồng thời, khả năng bắt chước và điều chỉnh giọng lại trở thành điểm mạnh giúp cô tạo dấu ấn riêng.

Hoạt động năng nổ, tự lực tài chính từ sớm

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, Khánh Vy còn là một nhà sáng tạo nội dung nổi bật với hơn 2 triệu người theo dõi trên YouTube, cùng mức tương tác cao trên Facebook và TikTok. Nội dung cô chia sẻ chủ yếu xoay quanh học tập, phát triển bản thân, ngoại ngữ và lối sống tích cực, hướng đến việc truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Nhờ xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, cách sử dụng ngôn ngữ tinh tế và phong thái hiện đại, Khánh Vy trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu lớn lựa chọn trong các chiến dịch quảng bá và hợp tác.

Hiện tại, nguồn thu của cô đến từ nhiều hoạt động như dẫn chương trình song ngữ, quảng cáo, hợp đồng KOL, sản xuất nội dung số, viết sách, cũng như đầu tư vào bất động sản và chứng khoán. Lợi thế sử dụng tiếng Anh thành thạo giúp cô thường xuyên góp mặt tại các sự kiện quốc tế, qua đó định hình hình ảnh một MC trẻ trung, năng động và có tri thức.

Sự chăm chỉ, kỷ luật cùng khả năng quản lý hình ảnh và tài chính hiệu quả đã giúp Khánh Vy tích lũy được nền tảng kinh tế vững vàng dù còn ở độ tuổi khá trẻ. Hiện tại, nữ MC đã có đủ khả năng tự lực tài chính. Tuy nhiên, theo cô, giá trị quan trọng không chỉ nằm ở vật chất mà còn ở sự ghi nhận cho những nỗ lực.

Khẳng định vẫn đang sống độc thân, không bị áp lực yêu đương

Ở tuổi 27, Khánh Vy cho biết cô vẫn đang độc thân, dù trước đó từng vướng một số tin đồn tình cảm. Nữ MC quan niệm chuyện yêu đương nên thuận theo tự nhiên, đồng thời cho biết gia đình không đặt ra tiêu chí cụ thể về bạn đời, giúp cô giữ được tâm lý thoải mái, không chịu áp lực.

Dù lịch làm việc dày đặc, Khánh Vy vẫn ưu tiên thời gian cho gia đình. Công việc hằng ngày của cô xoay quanh ghi hình, xây dựng kịch bản, sản xuất nội dung số và hợp tác với các nhãn hàng. Song song đó, cô duy trì việc học tập, tập luyện thể chất và giữ thói quen ăn tối, trò chuyện cùng bố mẹ. Việc sống chung giúp cô cân bằng cảm xúc và duy trì sự gắn kết với người thân.

Trong gia đình, khi hai chị gái đã có cuộc sống riêng, Khánh Vy là người gắn bó nhiều nhất với bố mẹ. Cô luôn trân trọng ý kiến của người thân trong những quyết định quan trọng và nỗ lực để mang lại sự yên tâm cho gia đình.

