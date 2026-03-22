Theo dõi camera, chủ cửa hàng phát hiện hành động lạ của nữ nhân viên: "Từ một câu nói không nghĩ cô làm thật"

Được chia sẻ lên mạng xã hội cách đây ít ngày, đoạn clip dài hơn 10 giây ghi lại hành động của nữ nhân viên trong một cửa hàng đã khiến người xem không khỏi bất ngờ, bật cười và có phần tò mò lý do. Theo nội dung đoạn clip, thời điểm đó, cửa hàng có phần vắng khách. Nữ nhân viên trẻ mang tượng “mèo thần tài” ra trước cửa, đứng vẫy khách đầy nhiệt tình nhưng cũng có chút ngại ngùng. Dường như cô gái trẻ đang mong cầu may mắn sẽ đến với cửa hàng.

Được biết, đoạn clip này do anh Hồ Phát (SN 1996, chủ cửa hàng kính áp tròng tại Lâm Đồng) chia sẻ lên mạng xã hội. Chia sẻ trên tờ Dân Trí, anh Phát cho hay vì không thường xuyên có mặt tại cửa hàng nên anh thường duy trì thói quen theo dõi mọi hoạt động kinh doanh thông qua hệ thống giám sát.

Trong một lần mở camera, anh bắt gặp khoảnh khắc nữ nhân viên ôm mèo thần tài ra trước cửa để mời gọi khách. Cảm thấy bất ngờ và thích thú, anh đã lưu lại và chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội. Nữ nhân viên xuất hiện trong đoạn clip trên có tên là Đa. Đa mới đến làm việc tại cửa hàng của anh Phát được ít ngày. Trước đó, anh Phát đăng thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội và cô gái chủ động liên hệ xin việc.

Anh Phát cho hay hành động trong clip bắt nguồn từ một câu nói đùa. Trước đó, khi thấy cửa hàng vắng khách, anh có gợi ý nửa đùa nửa thật rằng nếu nhân viên có thời gian thì ra ngoài vẫy khách. Anh Phát kể với Dân Trí rằng anh không nghĩ Đa lại làm thật và còn thực hiện theo cách sáng tạo như vậy.

"Đa là nhân viên rất tốt tính. Ngay trong ngày khai trương, dù mới vào làm, em đã chủ động mời người thân, bạn bè đến ủng hộ vì sợ cửa hàng vắng. Từ đó, tôi có ấn tượng tốt và dần tin tưởng giao việc. Hiện tại, phần lớn hoạt động ở cửa hàng do Đa phụ trách, tôi chủ yếu theo dõi từ xa”, anh Phát nói.

Đoạn clip khiến nhiều người xem cảm thấy vui lây và khá thiện cảm trước năng lượng tích cực mà nữ nhân viên mang lại. Dù cửa hàng thời điểm đó vắng khách, cô vẫn giữ được sự chủ động, vui vẻ và làm việc đầy trách nhiệm. Chính sự lạc quan, nhanh nhẹn và tinh thần hết mình với công việc ấy đã khiến người xem thích thú, lan tỏa khoảnh khắc này trên mạng xã hội.