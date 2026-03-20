Súng trường XM8 sẽ sớm thay thế M4 carbine trong Quân đội Mỹ

Sao Đỏ |

Quân đội Mỹ đang chuẩn bị đưa vào sử dụng súng trường tấn công XM8 (một phiên bản nhẹ hơn của M7) để thay thế khẩu M4 truyền thống.

Quân đội Mỹ đang chuẩn bị đưa vào sử dụng loại súng trường tấn công XM8 nhỏ gọn thế hệ mới. Đây là phiên bản nhẹ hơn của khẩu M7 đã được trang bị với số lượng nhỏ trong thời gian qua, trang Task & Purpose đưa tin.

"Những đơn vị đầu tiên dự kiến sẽ nhận được vũ khí này vào đầu tháng 10/2026, như một phần của chương trình tái trang bị cho bộ binh và các nhóm tấn công", một phát ngôn viên của Lục quân Mỹ đã công bố kế hoạch triển khai khẩu XM-8.

Được thiết kế như một phiên bản carbine của súng trường thế hệ mới nhằm cải thiện khả năng cơ động trong không gian hẹp hoặc khi tác chiến chống lại xe cộ, XM8 sử dụng cùng loại đạn 6.8 x 51mm như M7 tiêu chuẩn và có các bộ phận bên trong giống hệt nhau.

Thiết kế XM8 là kết quả của những cải tiến hệ thống dựa trên phản hồi từ binh lính sau các thử nghiệm ban đầu. Thay đổi chính là việc thay thế báng gập bằng loại cố định, vì quân đội ưu tiên độ bền và tin cậy hơn là tính nhỏ gọn trong quá trình cơ động.

So với phiên bản tiêu chuẩn, chiều dài tổng thể của súng đã giảm từ 94 xuống còn 81,3cm, chiều dài nòng giảm từ 33 xuống còn 28cm. Trọng lượng của vũ khí không có bộ giảm thanh hiện nay khoảng 3,3kg, nhẹ hơn gần 0,5kg so với khẩu M7 tiêu chuẩn.

Mẫu mới cũng có báng súng và ốp tay cầm cứng hơn để gắn chắc chắn các thiết bị quang học và phụ kiện khác. Nhà sản xuất lưu ý rằng những tối ưu hóa này đã cải thiện sự cân bằng và tính công thái học tổng thể của súng trong quá trình sử dụng cường độ cao.

Chương trình này nhằm mục đích thay thế các loại súng trường tấn công M4 và súng máy M249 đã lỗi thời trong các đơn vị chiến đấu, bao gồm trinh sát, y tế và công binh.

Tổng cộng, Lục quân Hoa Kỳ dự kiến sẽ chi hơn 7 tỷ USD trong 10 năm tới để trang bị lại hoàn toàn vũ khí cá nhân cho các đơn vị được ưu tiên.

Tại sao 99 con tàu này vẫn đi qua eo biển Hormuz bình an vô sự: Họ đã dùng "phép tàng hình" trước mắt Iran?
Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

Xe điện mini 4 chỗ giá dưới 200 triệu, đi 170km/sạc

Khoảnh khắc Iran tung mưa đạn chùm trả đũa vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

Thót tim khoảnh khắc xe ben tông ô tô chở học sinh, đẩy xa 30 m

Xe máy điện giá ngang Honda Air Blade: Chạy 80km/h, đi gần 100km/sạc nhưng có điểm trừ lớn

