Súng trường tấn công VSK-100B trở thành vũ khí xuất khẩu chủ lực của Belarus?

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko mới đây đã đến thăm một cơ sở sản xuất vũ khí nhỏ tại khu vực Minsk.

Tổng thống Lukashenko tuyên bố các loại vũ khí nhỏ của Belarus đã được đưa vào sử dụng. Ông kêu gọi "cải tiến và hoàn thiện liên tục". Sau khi tham quan, nhà lãnh đạo đã được tặng một khẩu súng trường tấn công VSK-100B.

Theo hãng thông tấn BELTA, công tác phát triển vũ khí cá nhân và đạn dược cho chúng đã được tiến hành ở Belarus từ năm 2018. Sản phẩm nổi bật đầu tiên là súng trường tấn công VSK-100 sử dụng đạn 7,62x39mm, được đưa vào sử dụng đầu năm 2021.

Nhà sản xuất Kidma Tech đã phát triển 5 mẫu và 6 phiên bản cải tiến của vũ khí cá nhân chiến đấu, trong đó 4 mẫu đã được đưa vào sử dụng.

Cuối năm 2023, theo sắc lệnh của Tổng thống Belarus, việc thành lập một cơ sở sản xuất hàng loạt vũ khí nhỏ hoàn toàn nội địa đã bắt đầu.

Công tác thiết kế và cải tạo các tòa nhà, công trình hiện có, thay thế cũng như lắp đặt dây chuyền mới để đáp ứng nhu cầu sản xuất đã được tiến hành rộng rãi. Công nghệ tiên tiến cũng được mua sắm và nhiều chuyên gia trải qua đào tạo chuyên sâu.

Việc tạo ra phiên bản hoàn toàn mới của súng trường tấn công VSK-100B 7,62mm đang ở giai đoạn cuối.

Súng trường tấn công VSK-100BP.

Theo BELTA, súng trường tấn công VSK-100B là một mẫu vũ khí đầy triển vọng, được sản xuất theo hệ thống tương tự AK, có khả năng lắp đặt kính ngắm quang học và thiết bị quang điện tử cùng dụng cụ bổ sung (chân chống, bộ giảm thanh, súng phóng lựu kẹp nòng, lưỡi lê...), với báng gập dạng ống lồng, tay cầm tích hợp ngăn chứa đồ, và bao gồm 141 chi tiết.

Nòng và thân súng được gia cố giúp tăng độ bền, cải thiện độ chính xác và nâng cao hỏa lực so với các loại vũ khí nhỏ tương tự. Hơn nữa, phụ kiện bổ sung cho phép khẩu súng trường tấn công này được sử dụng như một súng máy hạng nhẹ và súng bắn tỉa.

Ngoài khẩu VSK-100B, việc sản xuất các loại vũ khí nhỏ khác cũng được lên kế hoạch, bao gồm súng trường bắn phát một độ chính xác cao kiểu Stiletto, súng tiểu liên PP-919 và súng máy PKM.

Kết quả là ngành sản xuất vũ khí nhỏ ở Belarus gần như được xây dựng từ con số không đã có bước phát triển mạnh mẽ. Theo hãng thông tấn BELTA, việc thực hiện các dự án mới sẽ cho phép đạt được sự độc lập về công nghệ trong trung hạn.