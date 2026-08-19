HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Súng trường tấn công VSK-100B trở thành vũ khí xuất khẩu chủ lực của Belarus?

Bạch Dương
|

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko mới đây đã đến thăm một cơ sở sản xuất vũ khí nhỏ tại khu vực Minsk.

- Ảnh 1.

Tổng thống Lukashenko tuyên bố các loại vũ khí nhỏ của Belarus đã được đưa vào sử dụng. Ông kêu gọi "cải tiến và hoàn thiện liên tục". Sau khi tham quan, nhà lãnh đạo đã được tặng một khẩu súng trường tấn công VSK-100B.

Theo hãng thông tấn BELTA, công tác phát triển vũ khí cá nhân và đạn dược cho chúng đã được tiến hành ở Belarus từ năm 2018. Sản phẩm nổi bật đầu tiên là súng trường tấn công VSK-100 sử dụng đạn 7,62x39mm, được đưa vào sử dụng đầu năm 2021.

Nhà sản xuất Kidma Tech đã phát triển 5 mẫu và 6 phiên bản cải tiến của vũ khí cá nhân chiến đấu, trong đó 4 mẫu đã được đưa vào sử dụng.

Cuối năm 2023, theo sắc lệnh của Tổng thống Belarus, việc thành lập một cơ sở sản xuất hàng loạt vũ khí nhỏ hoàn toàn nội địa đã bắt đầu.

Công tác thiết kế và cải tạo các tòa nhà, công trình hiện có, thay thế cũng như lắp đặt dây chuyền mới để đáp ứng nhu cầu sản xuất đã được tiến hành rộng rãi. Công nghệ tiên tiến cũng được mua sắm và nhiều chuyên gia trải qua đào tạo chuyên sâu.

Việc tạo ra phiên bản hoàn toàn mới của súng trường tấn công VSK-100B 7,62mm đang ở giai đoạn cuối.

- Ảnh 2.

Súng trường tấn công VSK-100BP.

Theo BELTA, súng trường tấn công VSK-100B là một mẫu vũ khí đầy triển vọng, được sản xuất theo hệ thống tương tự AK, có khả năng lắp đặt kính ngắm quang học và thiết bị quang điện tử cùng dụng cụ bổ sung (chân chống, bộ giảm thanh, súng phóng lựu kẹp nòng, lưỡi lê...), với báng gập dạng ống lồng, tay cầm tích hợp ngăn chứa đồ, và bao gồm 141 chi tiết.

Nòng và thân súng được gia cố giúp tăng độ bền, cải thiện độ chính xác và nâng cao hỏa lực so với các loại vũ khí nhỏ tương tự. Hơn nữa, phụ kiện bổ sung cho phép khẩu súng trường tấn công này được sử dụng như một súng máy hạng nhẹ và súng bắn tỉa.

Ngoài khẩu VSK-100B, việc sản xuất các loại vũ khí nhỏ khác cũng được lên kế hoạch, bao gồm súng trường bắn phát một độ chính xác cao kiểu Stiletto, súng tiểu liên PP-919 và súng máy PKM.

Kết quả là ngành sản xuất vũ khí nhỏ ở Belarus gần như được xây dựng từ con số không đã có bước phát triển mạnh mẽ. Theo hãng thông tấn BELTA, việc thực hiện các dự án mới sẽ cho phép đạt được sự độc lập về công nghệ trong trung hạn.

Theo BELTA
Trải nghiệm thực tế máy bay của Trung Quốc, tôi nhận ra khoảng các với Boeing, Airbus khác xa tưởng tượng
Tags

Súng trường tấn công

Lukashenko

vũ khí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại