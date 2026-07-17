Súng trường mới giúp binh sĩ vừa ngắm bắn vừa điều khiển UAV

Một thiết bị mới biến khẩu súng trường thành bộ điều khiển UAV, mở ra cách tác chiến khác biệt cho lực lượng tiền tuyến.

Một người lính đang sử dụng bộ điều khiển drone LADRS.

Binh sĩ trên tiền tuyến có thể sớm điều khiển UAV mà không cần sử dụng bộ điều khiển cầm tay nhờ một hệ thống gắn trên súng trường do công ty Pyrrhus Aeronautics của Mỹ phát triển.

Có tên gọi Laser Aiming & Drone Remote System (LADRS), thiết bị nặng 250g này thay thế máy tính bảng và cần điều khiển bằng cách biến khẩu súng trường của binh sĩ thành giao diện điều khiển UAV.

Thay vì phải hạ súng để sử dụng một bộ điều khiển riêng, binh sĩ chỉ cần hướng khẩu súng về mục tiêu hoặc khu vực cần quan sát. Hệ thống sẽ sử dụng hướng ngắm của vũ khí, bộ chỉ thị laser cùng các nút điều khiển tích hợp để xác định mục tiêu, chỉ thị và thực hiện nhiệm vụ cho UAV.

Theo công ty phát triển, phần lớn người dùng có thể làm quen với hệ thống chỉ sau khoảng một giờ. Điều này giúp binh sĩ luôn giữ cả hai tay trên súng trong khi điều khiển UAV khi thực hiện các nhiệm vụ như rà soát tòa nhà, trinh sát, tuần tra và các nhiệm vụ chiến thuật tầm ngắn khác.

"Tôi nảy ra ý tưởng này khi có người đang bắn về phía mình", đồng Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập Pyrrhus Aeronautics Elad Amar nói với Military.com. "Chúng ta cần thay đổi cách sử dụng UAV vì cách hiện nay đang đặt binh sĩ vào tình thế nguy hiểm".

Cận cảnh thiết bị LADRS gắn trên súng trường.

Được hoàn thiện từ phản hồi của khoảng 100 binh sĩ

Theo Pyrrhus Aeronautics, hệ thống LADRS đã được các đơn vị đặc nhiệm Israel, Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ, Lục quân Mỹ và Thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng.

Hệ thống được phát triển qua nhiều lần cải tiến thiết kế dựa trên phản hồi từ khoảng 100 binh sĩ, với hàng loạt điều chỉnh từng bước trong quá trình hoàn thiện.

Hiện LADRS tương thích với các UAV do các nhà sản xuất Mỹ chế tạo. Pyrrhus Aeronautics đặt mục tiêu mở rộng khả năng tương thích sang nhiều nền tảng khác trước cuối năm 2026.

"Chúng tôi cho rằng công nghệ quốc phòng mới vẫn chưa thực sự đặt trọng tâm vào người lính. Khi thiết kế sản phẩm này, người lính chính là yếu tố quan trọng nhất", ông Elad Amar cho biết.

Công ty cũng đang tìm kiếm 5 triệu USD vốn đầu tư để tiếp tục phát triển hệ thống.