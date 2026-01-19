Chương trình phát triển bị tạm dừng súng máy hạng nhẹ thế hệ mới sẽ được khởi động lại, nhưng với một nhà thầu khác và những yêu cầu khác.

Tháng 12 năm ngoái, có thông tin cho biết Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm Hoa Kỳ đã hủy bỏ chương trình phát triển nguyên mẫu súng máy tấn công hạng nhẹ LMG-A thế hệ tiếp theo, vốn được dự định để thay thế các khẩu Mk 46/Mk48 đã lỗi thời trong các đơn vị đặc nhiệm.

Tuy nhiên hóa ra chương trình không bị hủy bỏ mà chỉ tạm dừng. Vào tháng 1, Lực lượng Đặc nhiệm Hoa Kỳ đã công bố các yêu cầu mới đối với vũ khí này.

Theo thông tin hiện có, lính biệt kích Mỹ muốn thay thế súng máy Mk 48 7,62 mm bằng một loại súng đa cỡ nòng có khả năng bắn đạn 7,62 × 51 và 6,5 Creedmoor, và sẽ tiếp tục phát triển để bắn cả đạn 6,8 NGSW và .264 LICC.

Các yêu cầu khác bao gồm: đạn nạp bằng dây đai, chế độ bắn loạt và bắn đơn, nòng và bộ giảm thanh có thể thay nhanh, cần lên đạn cố định thuận cả hai tay, chân chống, chiều dài dưới 125 cm (có gắn bộ giảm thanh) và trọng lượng dưới 7,7 kg.

Nguyên mẫu súng máy hạng nhẹ LMG-A.

Việc bổ sung cỡ nòng 7,62 x 51 mm vào dự án là do nguồn cung cấp loại đạn này dồi dào trong kho dự trữ của NATO, trong khi cỡ nòng 6,5 mm lại gặp vấn đề.

Mặc dù ban đầu súng máy được thiết kế dành riêng cho đạn 6,5 Creedmoor (6,5 CM hoặc 6,5 CRDMR), việc phát triển súng máy tiên tiến đã được chuyển giao từ SOF AT&L (Special Operations Forces Acquisition, Technology, and Logistics) – đơn vị phụ trách mua sắm, công nghệ và hậu cần của Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Hoa Kỳ (SOCOM) – sang NSWC Crane (Naval Surface Warfare Center, Crane Division) - một đơn vị đóng trên bờ của Hải quân Hoa Kỳ. Lý do cho quyết định này vẫn chưa được tiết lộ.