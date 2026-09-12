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Sun World bất ngờ đóng cửa Công viên Rồng ở Hạ Long

Thu Phương
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Thông tin bất ngờ được đăng tải trên trang chính thức của chủ đầu tư.

Ngày 12/9, fanpage chính thức của Sun World Ha Long đăng tải thông báo với tiêu đề "Một lần sau cuối nơi Công viên Rồng", xác nhận công viên chỉ còn một ngày hoạt động trước khi chính thức đóng cửa từ 14/9.

Theo thông báo, những vòng xoay quen thuộc, đường ray siêu tốc tại đây sẽ hoàn thành những lượt chạy cuối cùng. Trong ngày 13/9, công viên vẫn mở cửa để du khách quay trở lại trải nghiệm các trò chơi và lưu giữ kỷ niệm.

Sun World Ha Long đồng thời áp dụng mức vé 150.000 đồng, được giới thiệu là giá tri ân dành cho khách trong những ngày cuối.

Thông báo được đăng tải trên Fanpage chính thức của Sun World Ha Long (Ảnh chụp màn hình)

Con số này thấp đáng kể so với giá niêm yết thông thường. Theo bảng giá năm 2026 trên website chính thức Sun World, vé Công viên Rồng có giá 300.000 đồng đối với người lớn và 200.000 đồng đối với trẻ em cao từ 1-1,4 m. Trẻ dưới 1 m được miễn phí. Với vé vào cửa, khách có thể chơi không giới hạn số lượt ở phần lớn trò chơi trong công viên.

Gần 10 năm trước, từng được giới thiệu là công viên chủ đề lớn nhất Đông Nam Á

Công viên Rồng chính thức khai trương ngày 25/1/2017, ngay trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu, thuộc quần thể Sun World Ha Long tại Bãi Cháy, Quảng Ninh.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh thời điểm đó, Dragon Park có diện tích gần 40 ha, quy tụ hơn 30 trò chơi, được thử tải và kiểm định bởi TÜV của Đức. Đây cũng được giới thiệu là công viên đầu tiên tại châu Á được quản lý bởi Parques Reunidos, doanh nghiệp vận hành công viên giải trí đến từ Tây Ban Nha.

Một trong những trò chơi tạo dấu ấn lớn nhất là Phi Long Thần Tốc. Báo Quảng Ninh cho biết hệ thống tàu lượn này có đường ray dài khoảng 1,1 km, do hãng B&M sản xuất và khi đó được giới thiệu là tàu lượn siêu tốc dài nhất châu Á. Những ngày đầu mở cửa, hàng nghìn du khách đã tới trải nghiệm công viên.

Bên cạnh các trò cảm giác mạnh, Dragon Park còn được thiết kế cho nhiều nhóm tuổi với những trò như Chiếc cốc thần, Đoàn tàu cổ tích, Đu quay hai tầng cùng nhiều khu vui chơi dành cho gia đình và trẻ nhỏ.

Những năm gần đây, Sun World cho biết khu trò chơi được phân thành ba nhóm gồm cảm giác mạnh, gia đình và trẻ em. Bên trong công viên còn có nhà hàng cùng các quầy phục vụ món Việt và món Âu - Á để khách ăn uống mà không phải rời khu vui chơi.

Từng là một trong những điểm hút khách tại Bãi Cháy

Không có nhiều thống kê công khai tách riêng lượng khách của Công viên Rồng trong suốt gần một thập kỷ. Phần lớn số liệu được công bố chung cho toàn tổ hợp Sun World Ha Long, nơi Dragon Park là một trong những phân khu vui chơi chính.

Dù vậy, các con số cho thấy tổ hợp này từng thu hút lượng khách rất lớn vào những giai đoạn cao điểm. Ngày 4/6/2022, Cổng TTĐT Quảng Ninh ghi nhận trên 20.000 lượt khách tới Sun World Ha Long trong một ngày cuối tuần. Dịp Tết Nguyên đán 2023, khu vui chơi này tiếp tục đón gần 8.000 lượt khách.

Gần đây nhất, theo VTV dẫn báo cáo của cơ quan chức năng, riêng ngày 2/5/2026, Công viên Sun World Hạ Long đạt khoảng 15.000 lượt khách, trong bối cảnh Quảng Ninh đón khoảng 210.000 lượt khách trong ngày. Đây là số liệu của toàn tổ hợp, không phải riêng Công viên Rồng.

Ảnh Sun World Hạ Long

Từ ngày khai trương đầu năm 2017 đến tháng 9/2026, Công viên Rồng đã hiện diện tại Bãi Cháy gần một thập kỷ. Bởi vậy, với nhiều du khách từng đến Hạ Long cùng gia đình và bạn bè, ngày 13/9 không chỉ là một ngày vui chơi cuối cùng, mà còn là lúc khép lại hành trình của một địa điểm giải trí đã trở nên quen thuộc trong nhiều năm.

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