Sun Group sẽ tài trợ lập quy hoạch chi tiết sân bay đầu tiên tại Việt Nam nằm hoàn toàn trên mặt biển, rộng gấp 28 lần sân vận động Mỹ Đình, vốn đầu tư 9.200 tỷ

Bộ Xây dựng vừa thống nhất chủ trương tiếp nhận hồ sơ quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Măng Đen, Cảng hàng không quốc tế Vân Phong do Sun Group hỗ trợ.

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Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Khánh Hòa, Cục Hàng không Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) về việc thống nhất chủ trương tiếp nhận hỗ trợ sản phẩm nghiên cứu là hồ sơ quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Vân Phong và Cảng hàng không Măng Đen.

Theo Bộ Xây dựng, việc lập quy hoạch chi tiết hai cảng hàng không xuất phát từ nhu cầu đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo đề xuất của các địa phương. Tuy nhiên, nếu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí cho Bộ Xây dựng, quá trình tổ chức lập quy hoạch sẽ phải thực hiện nhiều thủ tục theo quy định.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng ghi nhận đề xuất của Sun Group và thống nhất chủ trương tiếp nhận hỗ trợ thông qua sản phẩm nghiên cứu cụ thể là hồ sơ quy hoạch chi tiết của từng cảng hàng không, thay vì tài trợ kinh phí để cơ quan nhà nước tự tổ chức lập quy hoạch.

Bộ Xây dựng yêu cầu Sun Group phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan; kịp thời báo cáo Bộ và Cục khi phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đáng chú ý, Sun Group có trách nhiệm phúc đáp, phản hồi các ý kiến và hướng dẫn của Cục Hàng không Việt Nam trong thời hạn không quá 30 ngày. Trường hợp quá thời hạn này mà không nhận được phản hồi, Bộ Xây dựng sẽ coi như doanh nghiệp không tiếp tục hỗ trợ sản phẩm là hồ sơ quy hoạch chi tiết hai cảng hàng không.

Trong quá trình lấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương, Sun Group phải chỉ đạo đơn vị tư vấn phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam cung cấp hồ sơ, giải trình và hoàn thiện nội dung theo các ý kiến góp ý, bảo đảm tiến độ được yêu cầu.

Về phía cơ quan quản lý, Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn, phối hợp với Sun Group và các đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng, hoàn thiện sản phẩm. Sau khi hồ sơ hoàn tất, Cục có trách nhiệm tiếp nhận, rà soát, đánh giá và thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Vị trí đặt sân bay Vân Phong theo Đề án quy hoạch Cảng hàng không Vân Phong

Theo Quyết định số 1140/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) được định hướng là cảng hàng không quốc tế, cấp sân bay 4E.

Theo phương án nghiên cứu, sân bay Vân Phong sẽ được xây dựng trên vùng mặt nước ven bờ, với diện tích khoảng 497,1 ha (rộng gấp 28 lần sân vận động Mỹ Đình 17,5 ha). Đây được xem là mô hình hạ tầng hàng không hoàn toàn mới tại Việt Nam.

Dự án được đề xuất xây dựng tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa, thuộc khu vực huyện Vạn Ninh trước đây, cách TP Nha Trang khoảng 65 km. Sân bay được định hướng đạt tiêu chuẩn cấp 4E, có khả năng khai thác các loại máy bay thân rộng.

Đến năm 2030, sân bay này dự kiến có công suất thiết kế khoảng 1,5 triệu hành khách/năm, diện tích đất khoảng 497,1 ha, với chi phí đầu tư ước tính 9.214 tỷ đồng. Tầm nhìn đến năm 2050, công suất thiết kế dự kiến nâng lên khoảng 2,5 triệu hành khách/năm.

Trong khi đó, Cảng hàng không Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) được bổ sung vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc với tính chất là cảng hàng không nội địa, cấp sân bay 4C.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, sân bay Măng Đen dự kiến đạt công suất thiết kế khoảng 1 triệu hành khách/năm, có diện tích đất khoảng 350 ha (rộng gấp 20 lần sân vận động Mỹ Đình) và chi phí đầu tư ước tính 4.933 tỷ đồng. Đến năm 2050, công suất thiết kế dự kiến đạt 2,5 triệu hành khách/năm.

Được biết, Măng Đen là một xã nằm ở độ cao khoảng 1.200 m so với mực nước biển, thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Khu vực này có khí hậu mát mẻ, hệ sinh thái rừng phong phú cùng nhiều hồ, thác nước và rừng thông, là lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Nhờ những đặc điểm này, Măng Đen thường được ví như “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên.