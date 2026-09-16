Sun Group được giao hơn 200 ha đất tại Măng Đen, dự án hơn 6.700 tỷ đồng tiến gần ngày khởi công

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa giao, cho thuê đất đợt 1 cho Sun World để triển khai khu đô thị số 1 tại Măng Đen, mở đường cho dự án khu đô thị đa chức năng quy mô 264 ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng.

Măng Đen nhìn từ trên cao.

Ngày 14/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định giao, cho thuê đất đợt 1 cho Công ty TNHH Tập đoàn Sun World để triển khai dự án khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen.

Theo quyết định, doanh nghiệp được giao đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, với tổng diện tích hơn 200 ha tại thôn Đăk Long, xã Măng Đen. Phần diện tích này đã được thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Trong tổng diện tích được giao, dự án dành gần 40 ha cho đất nhà ở, gồm nhà ở liền kề và biệt thự; gần 50 ha làm đường giao thông; hơn 73,7 ha đất công trình hạ tầng xã hội như y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao và cây xanh công cộng.

Ngoài ra, dự án có hơn 19,3 ha đất khu dịch vụ, công trình du lịch; hơn 20 ha đất cây xanh các loại, ao hồ, sông suối và các diện tích khác theo quy hoạch.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương thực hiện thủ tục xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với phần diện tích giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất của dự án. Việc xác định phải bảo đảm theo quy định hiện hành, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Cơ quan chức năng cũng được giao ký hợp đồng thuê đất đối với phần diện tích thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH Tập đoàn Sun World sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, hoặc trường hợp tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, Công ty TNHH Tập đoàn Sun World phải đưa đất vào sử dụng theo quy định.

Dự án này được UBND tỉnh Kon Tum cũ chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6/2025 với tính chất là khu đô thị đa chức năng, hướng tới phát triển khu đô thị thể thao, chăm sóc sức khỏe toàn diện, kết hợp xây dựng thung lũng văn hóa, các loại hình nhà ở, thương mại, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú.

Đến đầu năm 2026, UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với Sun World.

Sun World là thương hiệu vui chơi giải trí, sáng tạo thuộc Tập đoàn Sun Group - một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam. ﻿

Tại buổi làm việc với địa phương hồi tháng 7, lãnh đạo Tập đoàn Sun Group cho biết, trong 3 dự án khu đô thị số 1, số 4 và số 5 tại xã Măng Đen, doanh nghiệp ưu tiên triển khai trước khu đô thị số 1 (quy mô 264 ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng).

Khi đó, Sun Group đã đề nghị địa phương sớm bàn giao khoảng 100 ha để có điều kiện khởi công trong năm 2026.

Măng Đen có khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình 18-22°C. Với độ che phủ rừng trên 75%, Măng Đen sở hữu hệ sinh thái rừng phong phú, nhiều loài động thực vật quý hiếm...



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