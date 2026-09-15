Một ông lớn “nhắm” tuyến đường 10 làn, rộng 120m nối Hưng Yên với sân bay quốc tế Gia Bình

Đây là một doanh nghiệp có tiếng trong nước.

Đèo Cả muốn làm cao tốc 10 làn, tốc độ 120k/h

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên cho biết, UBND tỉnh đã làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả về đề xuất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Hưng Yên với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết tỉnh đã hoàn thiện quy hoạch hạ tầng giao thông theo hướng kết nối các vùng động lực tăng trưởng trong tỉnh, đồng thời tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Trong đó, đáng chú ý là tuyến đường trục xương sống từ phía Bắc xuống phía Nam tỉnh, hướng ra biển và tuyến đường kết nối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả là đơn vị có nhiều kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực đầu tư, thi công và vận hành hạ tầng giao thông trọng điểm tại Việt Nam. Tỉnh Hưng Yên mong muốn doanh nghiệp tham gia đầu tư tuyến đường kết nối với sân bay quốc tế Gia Bình cũng như các dự án hạ tầng khác trên địa bàn.

Theo đề xuất, tuyến đường kết nối Hưng Yên với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có chiều dài 34,1km. Tuyến cao tốc được thiết kế 10 làn xe, vận tốc tối đa 120 km/giờ, cùng hệ thống đường song hành hai bên, mỗi bên 4 làn xe. Tổng bề rộng nền đường dự kiến khoảng 120m.

Dự án được chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là giải phóng mặt bằng tuyến đường, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Dự án thành phần 2 là xây lắp tuyến đường, dự kiến thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT. Đến nay, Hưng Yên đã cơ bản hoàn thành việc xác định hướng tuyến và rà soát quỹ đất có thể khai thác, sử dụng hai bên tuyến đường.

Phía Tập đoàn Đèo Cả đánh giá cao định hướng quy hoạch hạ tầng giao thông của Hưng Yên, đồng thời cho biết sẵn sàng hợp tác với tỉnh trong triển khai các dự án giao thông trọng điểm, trước mắt là tuyến đường kết nối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Phía doanh nghiệp đề xuất tỉnh Hưng Yên một số nội dung cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Lãnh đạo Hưng Yên nhấn mạnh tuyến đường kết nối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mục tiêu phấn đấu sớm khởi công dự án vào cuối năm 2026.

Đèo Cả đang hoạt động ra sao?

Đèo Cả là một doanh nghiệp xây dựng hạ tầng có tiếng tại Việt Nam. Doanh nghiệp này đã và đang tham gia triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm trên cả nước.

Tại miền Bắc, tập đoàn đang triển khai 16 dự án. Các dự án này phải kể đến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1 và 2, Hữu Nghị - Chi Lăng, Tuyên Quang - Hà Giang, Chợ Mới - Bắc Kạn, Vinh - Thanh Thuỷ, hầm Hoàng Liên… Tổng giá trị các hợp đồng ký mới đạt 2.485 tỷ đồng. Đồng thời, Tập đoàn đang nghiên cứu đầu tư nhiều dự án với tổng mức dự kiến hơn 157.000 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Ảnh: Chính phủ.

Tại miền Trung, Đèo Cả đang triển khai 13 dự án như thi công hoàn thiện giai đoạn 2 ba hầm xuyên núi trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Cam Lộ - La Sơn giai đoạn 2, đường Vành đai phía Tây TP. Đà Nẵng và mở rộng hầm Núi Vung. Tổng giá trị hợp đồng ký mới đạt 1.500 tỷ đồng. Tập đoàn cũng đang nghiên cứu đầu tư các dự án mới với tổng mức dự kiến gần 92.000 tỷ đồng.

Tại miền Nam, hiện có 13 dự án đang được triển khai như mở rộng cao tốc TP. HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, TP. HCM - Long Thành, đường Vành đai 3 TP. HCM và cầu Đại Ngãi. Tổng giá trị hợp đồng ký mới đạt hơn 13.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tập đoàn đang nghiên cứu đầu tư các dự án mới với tổng mức dự kiến hơn 100.400 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đèo Cả còn tiếp nhận quản lý thêm hơn 200km đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua các tỉnh miền Trung.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2026, toàn hệ thống đặt mục tiêu doanh thu 21.579 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.650 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu toàn hệ thống đạt 7.721 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 709 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với cùng kỳ.