Sun Group sắp khởi công tòa nhà cao thứ hai Việt Nam: Gồm 69 tầng, cao hơn 400m

Ngày 19/8, tại phường Hòa Cường (khu Công viên Châu Á cũ), thành phố Đà Nẵng sẽ khởi công dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) với tổng mức đầu tư khoảng 79.790 tỷ đồng, quy mô hơn 76 ha.

Dự án có vị trí ven sông Hàn, nằm giữa hai cây cầu Trần Thị Lý và Tiên Sơn. Quy hoạch tổng thể gồm công viên văn hóa, nhà hát quy mô 4.000 chỗ, trung tâm triển lãm, bảo tàng, khu thương mại – dịch vụ, khách sạn, căn hộ, văn phòng, trung tâm hội nghị và các hạng mục giải trí, thể thao, nghỉ dưỡng.

Điểm nhấn của dự án là tòa tháp 69 tầng cao khoảng 408 m, dự kiến trở thành công trình cao thứ hai Việt Nam, sau Landmark 81 tại TP HCM (461 m) và cao hơn Keangnam Hanoi Landmark Tower (350 m) hay Lotte Center (272 m).

Thiết kế tòa tháp lấy cảm hứng từ ngũ hành, thân tháp gợi hình ảnh áo dài trắng truyền thống của người phụ nữ Việt. Đỉnh tháp là không gian triển lãm đặc biệt, được tạo hình ngọn lửa với một khoảng trống hình vòng cung nơi ánh mặt trời xuyên qua và chiếu những tia sáng rực rỡ như ngọn hải đăng dẫn đường....

Theo thông tin từ chủ đầu tư, tòa tháp sẽ tích hợp đa tiện ích như khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán bar, đài quan sát, cùng khu hội nghị sự kiện. Dự án được kỳ vọng tạo điểm đến "all-in-one" từ lưu trú, làm việc đến trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp, khác biệt.

Dự án được định hướng phát triển thành một tổ hợp kinh tế đêm, với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, sự kiện văn hóa và thương mại dịch vụ, góp phần mở rộng không gian du lịch – giải trí của thành phố.