Nhiều tiền cũng khổ: Nước ASEAN nhận tiền từ nước ngoài gửi về nhiều kỷ lục, đang lo "cú sốc kinh tế"

Theo dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP), kiều hối dưới dạng tiền mặt chuyển qua hệ thống ngân hàng đã tăng 3,7% theo năm, đạt 2,99 tỷ USD trong tháng 6, so với 2,88 tỷ USD cùng kỳ năm trước, theo Inquirer.

Đây là mức cao nhất trong chu kỳ 6 tháng , kể từ khi đạt 3,38 tỷ USD vào tháng 12 năm ngoái.

Khoản kiều hối tiền mặt này bao gồm từ cả lao động đất liền (land-based) và trên biển (sea-based).

Cụ thể: Lao động đất liền chuyển về 2,43 tỷ USD, tăng 3,7% theo năm. Lao động trên biển chuyển về 555 triệu USD, tăng 3,5% theo năm.

Tổng kiều hối tiền mặt từ đầu năm đến tháng 6 cũng tăng 3,1%, đạt 16,75 tỷ USD, so với 16,25 tỷ USD cùng kỳ.

Ngoài ra, vẫn dữ liệu từ BSP, tổng kiều hối cá nhân (personal remittances), bao gồm cả kênh chính thức (qua ngân hàng), phi chính thức và vật phẩm gửi về, cũng tăng 3,7% trong tháng 6, đạt 3,33 tỷ USD.

Trong nửa đầu năm 2025, kiều hối cá nhân Philippines đạt 18,67 tỷ USD, tăng từ 18,10 tỷ USD cùng kỳ năm trước .

Hoa Kỳ tiếp tục là nguồn kiều hối lớn nhất, chiếm 40,1% tổng lượng tiền gửi về trong nửa đầu năm, tiếp đến là Singapore (7,1%), Saudi Arabia (6,2%), Nhật Bản (5,0%), và Vương quốc Anh (4,9%).

Một số nhà kinh tế cho rằng có những yếu tố không mấy lạc quan đang diễn ra. Leonardo Lanzona, giáo sư kinh tế tại Đại học Ateneo de Manila, chỉ ra khả năng tiêu dùng dựa vào nợ ở Philippines, điều này có thể thúc đẩy người lao động ở nước ngoài gửi tiền về nước nhiều hơn.

Lanzona cho biết: “Mối quan hệ giữa nợ hộ gia đình và kiều hối tạo thành một vòng phản hồi: nợ tăng làm tăng sự phụ thuộc vào kiều hối, trong khi sự phụ thuộc vào kiều hối khiến các hộ gia đình dễ bị ảnh hưởng bởi các cú sốc kinh tế hơn”.

Nhìn về tương lai, những rủi ro bên ngoài đang hiện hữu. Cid Terosa, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Đại học Châu Á và Thái Bình Dương, cho rằng căng thẳng thương mại toàn cầu và bất ổn địa chính trị có thể là những rào cản tiềm ẩn đối với dòng kiều hối.

Terosa cho biết: “Môi trường kinh tế và kinh doanh toàn cầu bất ổn và không chắc chắn do thuế quan của ông Trump gây ra cùng với những rủi ro và căng thẳng địa chính trị đang tiếp diễn ở Trung Đông sẽ gây áp lực lên dòng tiền kiều hối trong tương lai”.