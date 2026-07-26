Sun Group rót 10.750 tỷ đồng xây một tổ hợp chưa từng có ở Đà Nẵng

Tổ hợp được phát triển trên diện tích hơn 210.000 m², tại vị trí trung tâm của đại đô thị Da Nang Downtown, phường Ngũ Hành Sơn.

Ảnh: Sun Group

Ngày 25/7, Sun Group đã chính thức khởi công Sun Galaxy Complex - Tổ hợp lễ hội, sự kiện, văn hóa và giải trí quy mô quốc tế đầu tiên của Đà Nẵng, tổng mức đầu tư gần 10.750 tỷ đồng.

Tổ hợp được phát triển trên diện tích hơn 210.000 m², tại vị trí trung tâm của đại đô thị Da Nang Downtown, phường Ngũ Hành Sơn.

Hạt nhân của dự án là sân khấu – khán đài ngoài trời gần 20.000 chỗ ngồi, hướng trực diện ra sông Hàn và khu vực trình diễn pháo hoa.

Ảnh: Sun Group

Sân khấu không chỉ phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) mà còn có khả năng tổ chức các đại nhạc hội, lễ hội văn hóa, triển lãm, hội nghị và sự kiện MICE quy mô quốc tế.

Nằm trong tổng thể dự án, khối nhà thương mại – dịch vụ cao 47 tầng (khoảng 183m) sẽ tích hợp hệ thống khách sạn, căn hộ lưu trú, trung tâm thương mại, nhà hàng, ballroom và các tiện ích cao cấp. Trong đó, hệ sinh thái lưu trú dự kiến do Accor quản lý.

Dự án đồng thời đầu tư công viên, cây xanh, sàn cảnh quan ven sông, không gian công cộng; hạ ngầm tuyến điện 110 kV và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực.

Về kiến trúc, công trình lấy cảm hứng từ dòng chảy sông Hàn và hình ảnh vầng trăng. Hình khối trung tâm phát triển từ vòng tròn đường kính 69 m, đối diện tòa tháp 69 tầng của Da Nang Downtown, tạo nên ý tưởng thiết kế “Mặt trăng gặp Mặt trời trên dòng sông ánh sáng”.

Đây cũng là tổ hợp đầu tiên được triển khai trong đại đô thị Da Nang Downtown bên sông Hàn.

Ảnh: Sun Group

Sun Galaxy Complex sẽ được phát triển theo mô hình: sự kiện tạo dòng khách; hệ thống lưu trú, thương mại và ẩm thực giữ chân du khách; các hoạt động văn hóa – giải trí ban đêm gia tăng mức chi tiêu; không gian công cộng duy trì sức sống thường xuyên cho khu vực.