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Sun Group ra mắt Sun Signature - "Tấm thẻ hộ chiếu vô cực" đầu tiên ở Việt Nam, sở hữu đặc quyền chưa từng có

Quốc Vinh
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Sun Signature là chương trình khách hàng thân thiết kết nối toàn bộ hệ sinh thái của Sun Group chỉ trong một ứng dụng duy nhất.

Sun Signature đã có hàng chục ngàn người trải nghiệm

Tối 14/7, tại Ballroom Ascott Tây Hồ Hà Nội, Sun Group chính thức ra mắt Sun Signature - chương trình khách hàng thân thiết kết nối toàn bộ hệ sinh thái của Tập đoàn trên một nền tảng duy nhất.

Được phát triển cùng Amadeus, Visa và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), Sun Signature mở ra một mô hình khách hàng thân thiết chất lượng, đẳng cấp và khác biệt – tất cả được tích hợp tiện lợi ngay trong ứng dụng Sun PhuQuoc Airways trên điện thoại.

Sun Group cho biết, chỉ sau một tháng mở đăng ký, Sun Signature đã thu hút đến 53.600 hội viên tham gia vào trải nghiệm đặc quyền chưa từng có.

Sun Signature ra mắt tại Việt Nam chương trình khách hàng thân thiết độc đáo mới 2026 - Ảnh 1.

Điểm khác biệt cốt lõi của Sun Signature nằm ở việc khách hàng sẽ được kết nối toàn bộ vào hệ sinh thái thống nhất của Sun Group.

Chỉ với một tài khoản, khách hàng được ghi nhận và gia tăng quyền lợi xuyên suốt hành trình qua những chuyến bay cùng Sun PhuQuoc Airways, kỳ nghỉ tại hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp của Sun Group, vui chơi giải trí tại Sun World, dịch vụ golf tại các sân golf đẳng cấp, chăm sóc sức khỏe tại SunGroup Healthcare và bất động sản Sun Property.

Chương trình còn đặc biệt được liên kết với NCB và Visa, để mang đến các giải pháp tài chính vượt trội, khi khách hàng được sở hữu những đặc quyền, tích và tiêu tại hơn 1.600 điểm trên cả nước. Việc thanh toán bằng điểm thưởng cũng tiện lợi như sử dụng QR code.

Tại sự kiện, Ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh đây là một chương trình thể hiện được tinh thần mới, đó là tinh thần kết nối dữ liệu, công nghệ định danh khách hàng và tài chính để nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Sun Signature ra mắt tại Việt Nam chương trình khách hàng thân thiết độc đáo mới 2026 - Ảnh 2.

Theo Thứ trưởng, điều đáng ghi nhận ở Sun Signature không nằm ở việc tích hợp nhiều dịch vụ vào chung một chương trình hội viên, mà ở cách chương trình được thiết kế để kết nối hệ sinh thái của Sun Group với các nền tảng công nghệ, dữ liệu du lịch, ngân hàng và tổ chức tài chính.

Sun Signature gồm 5 hạng hội viên: Member, Silver, Gold, Platinum và Infinity. Khách hàng có thể đăng ký trở thành hội viên Sun Signature trên website chính thức, ứng dụng Sun PhuQuoc Airways hoặc NCB, bắt đầu tích luỹ điểm thưởng (Sun Point) để đổi lấy các phần thưởng, dịch vụ hoặc ưu đãi và điểm xét hạng để nâng cấp hội viên.

Sun Signature với "đặc quyền vô cực"

Với phương châm “đứng trên vai người khổng lồ”, Sun Group cho biết từ ý tưởng đến hiện thực hóa Sun Signature chỉ kéo dài trong vòng 4 tháng. Tất cả nhờ vào năng lực đồng kiến tạo của các đối tác hàng đầu mà Sun Group đã lựa chọn.

Với việc làm chủ công nghệ và dữ liệu, Sun Group chọn Amadeus là đối tác uy tín để cùng kiến tạo nền tảng Loyalty - giúp kết nối dữ liệu, nhận diện hành trình và từng bước cá nhân hóa quyền lợi cho hội viên.

Cùng với đó, Visa - đối tác thanh toán có độ phủ lớn nhất toàn cầu và NCB đồng hành cùng Sun Group phát triển các giải pháp tài chính dành riêng cho hội viên Sun Signature.

Sun Signature ra mắt tại Việt Nam chương trình khách hàng thân thiết độc đáo mới 2026 - Ảnh 3.

“Thông qua nền tảng này, Sun Group hướng tới thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế số trong ngành du lịch, đồng thời tạo ra những giá trị mới cho cả doanh nghiệp và khách hàng” , ông Nguyễn Đức Long, Giám đốc Khối Số và Dữ liệu của Sun Group chia sẻ.

“Về dài hạn, chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ góp phần gia tăng tỷ lệ khách hàng quay trở lại, củng cố sự gắn kết của khách du lịch nội địa, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam đối với du khách quốc tế”.

Trung tâm của chương trình là dòng thẻ đồng thương hiệu NCB Visa Sun Signature, sẽ có 04 phiên bản (Silver, Gold, Platinum, Infinite). Đây là thẻ ngân hàng tích hợp các đặc quyền dành cho hội viên Sun Signature.

Với năng lực kết nối toàn cầu của Visa, chiếc thẻ đồng thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu” thanh toán tại hơn 175 triệu điểm chấp nhận trên toàn thế giới, giúp khách hàng mang theo đặc quyền của Sun Signature trong mọi hành trình.

NCB Visa Sun Signature còn được bổ sung thêm quyền lợi tài chính hấp dẫn là NCB Signature Savings, sản phẩm tiền gửi độc đáo không chỉ tạo ra cho khách hàng giá trị sinh lời cạnh tranh, hấp dẫn so với thị trường, mà còn được kết nối để chuyển thành điểm thưởng Sun Signature.

Sun Signature ra mắt tại Việt Nam chương trình khách hàng thân thiết độc đáo mới 2026 - Ảnh 4.

Đặc biệt, Sun Group cùng NCB và Visa sẽ bổ sung hạng thẻ Sun Signature Infinity Private. Đây là hạng hội viên cao cấp nhất trong bộ sản phẩm Sun Signature sẽ được ra mắt, dựa trên nền tảng dòng sản phẩm Visa Infinite Private siêu cao cấp hoàn toàn mới của Visa dành cho nhóm khách hàng tinh hoa, sở hữu hệ thống đặc quyền và trải nghiệm được cá nhân hóa theo những tiêu chuẩn cao nhất.

Danh mục quyền lợi của Sun Signature sẽ tiếp tục gia tăng, khi Sun Group mở rộng hợp tác phát triển mạng lưới đặc quyền đa ngành, cho phép khách hàng tích lũy và sử dụng điểm thưởng, được công nhận hạng thành viên và hưởng các ưu đãi chéo trong nhiều lĩnh vực.

Tại sự kiện, Sun PhuQuoc Airways cũng công bố kế hoạch khai thác một loạt các đường bay nội địa và quốc tế mới. Đặc biệt, các đường bay trực tiếp đến Phú Quốc từ Thành Đô, Singapore và Bangkok và nhiều thị trường khác từ Nga, Đông Bắc Á đang nằm trong kế hoạch.

Người dùng có thể truy cập ngay website sunsignature.vn hoặc đăng nhập ứng dụng Sun PhuQuoc Airways cũng như NCB để tạo tài khoản hội viên Sun Signature miễn phí ngay từ bây giờ.

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