Sun Group nói về màn pháo hoa “khủng” nhất từ trước tới nay: Hàng loạt chủng loại pháo lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, công nghệ lập trình chính xác đến 0,0001 giây

Tối 23/1, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ trở thành tâm điểm của cả nước với đêm nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" – một đại nhạc hội pháo hoa quy mô chưa từng có, được dàn dựng công phu.

Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn mãn nhãn với nhiều chủng loại pháo hoa lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, kết hợp chặt chẽ cùng các tiết mục nghệ thuật được xây dựng bài bản.

Sự kiện mang ý nghĩa chính trị – văn hóa sâu sắc, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026).

Theo chia sẻ từ Sun Group, đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức một sự kiện kết hợp biểu diễn nghệ thuật và pháo hoa với quy mô lên tới 25.000 người, bao gồm khoảng 15.000 đại biểu, khách mời và gần 10.000 nghệ sĩ, diễn viên.

Không gian trình diễn được kiến tạo với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, với hơn 3.000 m2 màn hình LED di động, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng laser và công nghệ 3D mapping hiện đại, tạo nên một "đại sân khấu" đa chiều, nơi nghệ thuật, công nghệ và cảm xúc hòa quyện.

Đáng chú ý, pháo hoa nghệ thuật sẽ được kích hoạt xuyên suốt chương trình tại những thời điểm cao trào, liên tục dẫn dắt và khuấy động cảm xúc khán giả. Các chủng loại pháo mới cùng hệ thống hiệu ứng được lập trình riêng cho sự kiện sẽ tạo nên những hình ảnh rực rỡ, biến hóa không ngừng, hình thành một "sân khấu ánh sáng" khổng lồ trên bầu trời Thủ đô.

Khoảng 10.000 đơn vị pháo hoa tầm cao cùng hệ thống giàn phun hỏa thuật hiện đại sẽ do đội ngũ khoảng 80 chuyên gia trong và ngoài nước lắp đặt, vận hành. Cùng với đó, toàn bộ hệ thống sử dụng công nghệ lập trình tiên tiến, cho phép kích nổ chính xác tới 0,0001 giây, bảo đảm hiệu ứng pháo bám sát nhịp nhạc, tạo sự đồng bộ gần như tuyệt đối giữa âm thanh, ánh sáng và chuyển động.

Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật, Sun Group đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô và Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Z121) xây dựng, triển khai trận địa pháo hoa tại khu vực Sân vận động Mỹ Đình.

Trong đó, 950 giàn phun pháo hoa và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật được lắp đặt trên mái nhà và hai bên cánh khán đài B theo địa hình vòng cung. Bên ngoài sân, 4.600 pháo hoa nổ tầm cao được bố trí từ nửa đường Lê Đức Thọ qua cột đồng hồ đến khu đất trước Cung thể thao dưới nước, phường Từ Liêm.

Cách bố trí trận địa được tính toán nhằm tối ưu mọi góc nhìn, giúp khán giả ở nhiều vị trí khác nhau đều có thể thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn. Chương trình được kỳ vọng sẽ trở thành đại nhạc hội pháo hoa có quy mô và chất lượng nghệ thuật cao nhất từ trước tới nay, để lại dấu ấn nổi bật trong đời sống văn hóa – nghệ thuật của Thủ đô và cả nước.

Nội dung chương trình được xây dựng như một "hành trình nghệ thuật" xuyên suốt 3 chương lớn: "Tráng ca dưới cờ Đảng" tái hiện những dấu mốc lịch sử thiêng liêng; "Với Đảng, trọn niềm tin yêu" mở ra không gian nghệ thuật sâu lắng, giàu cảm xúc; và "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" khép lại bằng những giai điệu thể hiện niềm tự hào, khát vọng và tầm nhìn về Kỷ nguyên vươn mình được xác lập tại Đại hội XIV.

