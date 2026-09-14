Sun Group làm phim trường cổ trang 279 ha, tham vọng tạo “Hoành Điếm Việt Nam”: Tái hiện Hoàng thành Thăng Long và cuộc sống 1.000 năm trước

Bên trong đại đô thị 1.690 ha tại Ninh Bình, Sun Group đang chuẩn bị triển khai một quần thể đặc biệt lấy cảm hứng từ kinh thành Thăng Long cách đây hơn 1.000 năm.

Sun Mega City nằm tại khu vực Hà Nam cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Một phần của đại đô thị là Sun Urban City đã dần hiện hữu, với căn hộ bắt đầu bàn giao, Quảng trường - Công viên Lễ hội 8,9 ha đã đi vào sử dụng và Sun Sports City rộng khoảng 22 ha, gồm 58 sân tập và thi đấu, khai trương cuối tháng 5/2026.

Trong khi đó, tại Sun Legacy City, Sun Group đang chuẩn bị triển khai quần thể tái hiện Hoàng thành Thăng Long và đời sống thời Lý - Trần. Khu vực phim trường được giới thiệu có quy mô khoảng 279 ha, hướng tới trở thành một phim trường cổ trang lớn phục vụ cả du lịch và sản xuất phim lịch sử.

Theo Sun Group, khu vực này sẽ mô phỏng nhiều lớp không gian của kinh thành xưa. Lối vào Cấm thành gồm Cửa Đại Hưng, Ngũ Phượng Tinh Lâu, lầu chuông, gác trống. Trung tâm là Điện Thiên An - nơi tái hiện không gian thiết triều - cùng Điện Tập Hiền, Điện Giảng Võ và khu hậu cung.

Bên ngoài khu cung đình còn có Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Diên Hựu - tiền thân chùa Một Cột - và tháp Báo Thiên.

Dự án cũng dành khoảng 10.000 m² mặt nước cho show thực cảnh Bạch Đằng, kết hợp trình chiếu, âm thanh và ánh sáng. Quảng trường trung tâm rộng khoảng 32.000 m², phục vụ lễ hội và các chương trình biểu diễn lớn.

Không gian đời sống dân gian được tái hiện bằng phố thị mái ngói, đình làng, chợ quê, làng nghề, bến thuyền và khu làng quê Bắc Bộ. Du khách được định hướng có thể mặc cổ phục, học thư pháp, xem võ cổ truyền và tham gia các hoạt động gắn với đời sống thời Lý - Trần.

Đáng chú ý, hệ thống cung điện, phố thị, làng quê và mặt nước còn được thiết kế để phục vụ sản xuất phim lịch sử. Sun Group cho biết quần thể này hướng tới phát triển thành phim trường cổ trang quy mô lớn, tham khảo mô hình kết hợp điện ảnh và du lịch tại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó Hoành Điếm là một ví dụ.