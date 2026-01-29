Sun Group hướng tới chuẩn mực khai thác xanh và bền vững

Ngày 26/1, sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cộng hưởng nguồn lực giữa doanh nghiệp tư nhân và đơn vị quản lý Nhà nước, nhằm xây dựng hệ sinh thái hàng không an toàn, hiện đại, hướng tới mục tiêu phục vụ APEC 2027.

Ba trụ cột hợp tác chiến lược

Theo thỏa thuận được ký kết, Sun Group và VATM sẽ tập trung nguồn lực vào ba nhóm lĩnh vực trọng tâm, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động khai thác hàng không tại các sân bay do Sun Group đầu tư và vận hành.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Sun Group và VATM.

Đầu tiên và quan trọng nhất là hợp tác trong lĩnh vực quản lý an toàn (Safety Management System – SMS). Hai bên thống nhất thiết lập cơ chế quản lý an toàn đồng bộ, tuân thủ nghiêm ngặt Chương trình An toàn Quốc gia và các quy định pháp luật.

Công tác nhận diện, đánh giá rủi ro và quản lý sự thay đổi trong điều hành bay sẽ được triển khai chặt chẽ. Cơ chế trao đổi thông tin và giám sát thường xuyên được duy trì nhằm đảm bảo các biện pháp phòng ngừa luôn được kích hoạt kịp thời, giữ vững nguyên tắc "an toàn là ưu tiên số 1".

Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways.

Thứ hai, hai bên đẩy mạnh hợp tác toàn diện trong vận hành và phát triển bền vững. Cụ thể, Sun Group và VATM sẽ phối hợp sâu rộng trong công tác điều hành bay, dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và nâng cao năng lực khai thác đường cất hạ cánh.

Đáng chú ý, yếu tố công nghệ và tiêu chuẩn "xanh" được đặc biệt chú trọng nhằm giảm phát thải, tối ưu hiệu quả vận hành. Song song đó, các chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng được triển khai để đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn của ngành.

Thứ ba, tăng cường phối hợp tại các địa bàn trọng điểm, cụ thể là Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Quốc và Cảng HKQT Vân Đồn.

Nội dung hợp tác bao gồm: Bảo đảm hoạt động bay, cung cấp dịch vụ thông tin hàng không, kỹ thuật hạ tầng, cũng như công tác tìm kiếm cứu nạn và phòng chống thiên tai. Các đợt diễn tập, huấn luyện nâng cao năng lực sẽ được tổ chức định kỳ để đảm bảo tính sẵn sàng trong mọi tình huống.

Kiện toàn hệ sinh thái hàng không - du lịch đẳng cấp

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với VATM phản ánh quá trình tham gia ngày càng sâu rộng và chuyên nghiệp của Sun Group trong lĩnh vực hàng không.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Dấu ấn tiên phong bắt đầu từ năm 2018, khi Sun Group đầu tư xây dựng và vận hành Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam. Công trình này đã đặt nền móng quan trọng cho sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân vào hạ tầng hàng không quốc gia.

Tiếp nối thành công đó, năm 2022, Tập đoàn ra mắt Sun Air - hãng hàng không chung cao cấp đầu tiên tại Việt Nam, khai mở phân khúc bay chuyên biệt và cá nhân hóa. Đến năm 2025, Sun PhuQuoc Airways (SPA) chính thức vận hành, trở thành hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam mang tên một hòn đảo, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - hạ tầng mà Tập đoàn đã kiên định kiến tạo suốt gần hai thập kỷ.

Đồng thời, Sun Group cũng phát triển Học viện Hàng không Mặt Trời - Sun Aviation Academy - giúp nhân tài trẻ trong lĩnh vực đặc thù này được đào tạo chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Đặc biệt, từ ngày 1/1/2026, Sun Group chính thức tiếp nhận và vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu công suất khai thác và tạo chân đế hạ tầng vững chắc, sẵn sàng phục vụ cho sự kiện quốc tế APEC 2027.

Trên nền tảng hợp tác chiến lược vừa ký kết, Sun Group kỳ vọng sẽ cùng VATM xây dựng một hệ sinh thái hàng không an toàn, hiện đại và bền vững. Sự cộng hưởng này không chỉ giúp nâng cao năng lực điều hành bay mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển dài hạn của ngành hàng không Việt Nam trong giai đoạn mới.