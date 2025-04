Sun Group hợp tác với tỉnh Quảng Bình "đánh thức" những tiềm năng du lịch còn ẩn giấu

Chiều 15/4/2025, UBND tỉnh Quảng Bình và Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác chiến lược đầu tư phát triển. Buổi làm việc có sự tham dự của lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Bình và đoàn công tác của Sun Group.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp trong việc nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư và triển khai các dự án liên quan đến lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng tại Quảng Bình. Đây được kỳ vọng sẽ là một bước khởi đầu cho các hoạt động đầu tư dài hạn, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch và thế mạnh tự nhiên của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, ông Trần Phong, nhấn mạnh Sun Group là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu của Việt Nam, tiên phong trong lĩnh vực phát triển du lịch chất lượng cao. Sự hiện diện của Sun Group tại Quảng Bình hứa hẹn tạo ra cú hích lớn về hạ tầng và dịch vụ, từ đó khơi dậy tiềm năng còn ngủ yên, đưa Quảng Bình trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.

"Không chỉ nổi bật với tài nguyên thiên nhiên hùng vĩ, Quảng Bình còn là vùng đất giao thoa văn hóa Bắc - Nam, Đông - Tây. Những giá trị đặc sắc này là nền tảng để phát triển các sản phẩm du lịch mang tính khác biệt, giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới", đại diện phía Sun Group, Tổng Giám đốc Đặng Minh Trường, chia sẻ lý do lựa chọn Quảng Bình là địa bàn ưu tiên đầu tư.

Ông Trường khẳng định, Sun Group cam kết huy động mọi nguồn lực, phối hợp cùng các chuyên gia uy tín để đề xuất các ý tưởng đầu tư bài bản, tạo ra những công trình, dịch vụ "chất lượng - đẳng cấp - khác biệt", đồng hành cùng tỉnh trong quá trình xây dựng thương hiệu du lịch bền vững.

Về phía địa phương, tỉnh Quảng Bình cam kết hỗ trợ Sun Group tối đa trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý, đảm bảo nhanh chóng, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án. Trọng tâm sẽ là các khu vực giàu tiềm năng như thành phố Đồng Hới, các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy...

Việc ký kết bản ghi nhớ không chỉ mở ra cơ hội hợp tác cụ thể, mà còn là tuyên bố mạnh mẽ về định hướng ưu tiên của Sun Group đối với Quảng Bình trong chiến lược phát triển dài hạn. Đây là tiền đề để hình thành những khu nghỉ dưỡng, tổ hợp giải trí quy mô quốc tế, góp phần nâng tầm vị thế du lịch Quảng Bình trên bản đồ khu vực và thế giới.

Quảng Bình là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch với hệ thống danh lam, thắng cảnh phong phú. Trong đó, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là điểm đến tiêu biểu, đã được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Khu vực này nổi bật với các hang động quy mô lớn như Sơn Đoòng, Hang Én, Động Thiên Đường, thu hút lượng lớn khách du lịch trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, tỉnh còn có lợi thế về du lịch biển với bãi biển Nhật Lệ, Bảo Ninh. Các điểm đến văn hóa, lịch sử như di tích Thành cổ Đồng Hới, nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng là những địa chỉ được nhiều du khách quan tâm. Những năm gần đây, Quảng Bình bước đầu khai thác loại hình du lịch cộng đồng tại một số bản làng thuộc huyện Minh Hóa và Bố Trạch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và tạo sinh kế cho người dân địa phương.

Theo số liệu từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, trong năm 2024, tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 5.980 tỷ đồng, tăng 17,3% so với năm 2023 và đạt 118% so với kế hoạch đề ra. Cũng trong năm 2024, tỉnh đã đón khoảng 5,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 15,3% so với năm trước.

Năm 2025, Quảng Bình đặt mục tiêu đón khoảng 5,5 triệu lượt khách, bao gồm 5,34 triệu lượt khách nội địa và 160.000 lượt khách quốc tế. Dự kiên tổng doanh thu từ du lịch sẽ đạt khoảng 6.325 tỷ đồng, tăng so với năm 2024.