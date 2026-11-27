Tân binh sinh năm 2003 SUGI chính thức giới thiệu dự án âm nhạc cá nhân mang tên "thuchoem" gồm 10 ca khúc.

Tối 26/11, SUGI - ca sĩ, nhạc sĩ trực thuộc SpaceSpeakers Label (SS Label) chính thức ra mắt công chúng với dự án âm nhạc cá nhân mang tên "thuchoem". Album đầu tay gồm 10 ca khúc, được xây dựng theo cấu trúc ba chương, lần lượt là Thu cho em, Thư cho em và Thu chờ em.

Lấy Pop/Ballad làm chất liệu chủ đạo, SUGI kể câu chuyện tình yêu qua góc nhìn của một người trẻ, từ những rung động ban đầu, nỗ lực níu giữ mối quan hệ đến khoảnh khắc học cách chấp nhận và buông tay. Ca khúc "Đừng nhìn anh như thế nữa" được lựa chọn làm sản phẩm debut, đánh dấu cột mốc đầu tiên của nam nghệ sĩ trong vai trò singer-songwriter.

SUGI là tân binh của SpaceSpeakers

SUGI tên thật là Nguyễn Hữu Thanh Tùng, sinh năm 2003, là thành viên FIRSTGENE – tổ đội gồm 5 nghệ sĩ trẻ thuộc SS Label. Anh hoạt động song song ở hai vai trò ca sĩ và nhạc sĩ từ năm 2024. Trước khi giới thiệu sản phẩm cá nhân, SUGI từng tham gia các dự án âm nhạc của FIRSTGENE và có cơ hội làm việc cùng những nghệ sĩ đàn anh.

Nam ca sĩ từng kết hợp với Binz trong ca khúc "Không Ai", thuộc album "Gặp Lại". Anh cũng tham gia góp giọng và sáng tác trong "Space Jam Vol. 3" và album "KOSMIK | ANTI GENRE" kỷ niệm 15 năm SpaceSpeakers. Những trải nghiệm này giúp SUGI tích lũy kinh nghiệm, từng bước định hình màu sắc âm nhạc trước khi ra mắt với tư cách nghệ sĩ độc lập.

Điểm đặc biệt của album "thuchoem" nằm ngay ở cách đặt tên. Viết thường, không dấu và không khoảng cách, tựa đề có thể được diễn giải thành ba cụm từ: Thu cho em, Thư cho em và Thu chờ em. Mỗi cách đọc tương ứng với một chương, đồng thời đại diện cho một trạng thái cảm xúc trong hành trình tình yêu.

Một số hình ảnh trong MV "đừng nhìn anh như thế nữa"

Ở chương đầu tiên - Thu cho em, âm nhạc mang gam màu tươi sáng, trong trẻo, gợi nhắc những rung động và kỳ vọng khi tình yêu mới bắt đầu. Sang chương hai – Thư cho em, không khí trở nên trầm lắng hơn. Những lá thư trở thành phương tiện để nhân vật gửi gắm tâm tư chưa thể nói thành lời, trong bối cảnh mối quan hệ dần xuất hiện khoảng cách.

Đến chương cuối - Thu chờ em, câu chuyện khép lại bằng sự điềm tĩnh và chấp nhận. Nhân vật không tiếp tục chìm trong tiếc nuối mà lựa chọn đối diện với thực tại, xem những gì đã qua như một phần ký ức.

Đáng chú ý, dù nằm ở chương cuối của album, "Đừng nhìn anh như thế nữa" lại được chọn làm ca khúc chủ đề mở màn. Cách sắp xếp này tạo nên lối kể chuyện ngược, đưa người nghe chạm đến trạng thái trưởng thành nhất của nhân vật trước khi quay lại khám phá những rung động và biến cố ở hai chương đầu.

MV ca khúc cũng khai thác cảm giác cô đơn của người trẻ hiện đại thông qua câu chuyện về hai nhân vật ở độ tuổi 25. Tình cờ tìm thấy địa chỉ của nhau qua một mẩu báo cũ, họ bắt đầu kết nối bằng những lá thư tay và dần trở thành điểm tựa tinh thần cho đối phương.

Tuy nhiên, việc chỉ giao tiếp qua con chữ khiến cả hai vô tình xây dựng hình ảnh hoàn hảo về người còn lại trong tâm tưởng. Lo sợ cuộc gặp gỡ ngoài đời thực có thể phá vỡ những kỳ vọng ấy, họ không đủ can đảm đối diện trực tiếp, để mối quan hệ dừng lại ở những lá thư chưa có hồi kết.

Với "thuchoem", SUGI có cơ hội giới thiệu rõ hơn khả năng sáng tác và màu giọng Ballad giàu cảm xúc. Dự án cũng đánh dấu bước đi mới của FIRSTGENE khi các thành viên bắt đầu từng bước khẳng định dấu ấn cá nhân bên cạnh hoạt động chung của tổ đội.