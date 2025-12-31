(Ảnh: Akorda)

Kazakhstan lên kế hoạch sản xuất xe tăng hạng nhẹ Tulpar

Kazakhstan vừa công bố kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng bằng việc chuẩn bị chế tạo xe tăng hạng nhẹ dựa trên nền tảng Tulpar – dòng xe chiến đấu bộ binh do hãng Otokar (Thổ Nhĩ Kỳ) phát triển.

Thông tin này được đưa ra sau chuyến thăm của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev tới nhà máy Besqaru ở thủ đô Astana.

Trong chuyến thăm, ông Tokayev đã thị sát các xưởng sản xuất của Besqaru – doanh nghiệp chuyên chế tạo và bảo dưỡng các loại xe bọc thép bánh lốp và bánh xích.

Xe tăng Tulpar hạng nhẹ

Mở rộng sản xuất xe bọc thép nội địa

Theo công bố của Besqaru, nhà máy dự kiến sẽ sản xuất tới 200 xe bọc thép bánh lốp lội nước, gồm mẫu Taimas 8×8 và Aibar 4×4. Đây là những biến thể được nội địa hóa từ các nền tảng xe bọc thép do Otokar phát triển, vốn đã có danh mục xuất khẩu rộng rãi.

Điểm nhấn lớn nhất trong chuyến thăm là tuyên bố của Besqaru về kế hoạch bắt đầu sản xuất biến thể xe tăng hạng nhẹ ngay trong năm tới.

Phương tiện này sẽ sử dụng khung gầm Tulpar – dòng xe chiến đấu bộ binh bánh xích đa năng – kết hợp với tháp pháo HITFACT MkII do hãng Leonardo (Ý) chế tạo.

Tulpar được thiết kế như một nền tảng bánh xích đa nhiệm, có thể thích ứng với nhiều cấu hình tháp pháo và vũ khí khác nhau, phục vụ nhiều nhiệm vụ chiến đấu.

Trong khi đó, tháp pháo HITFACT MkII là hệ thống pháo cỡ trung hiện đại, trang bị pháo 120 mm, cho phép tấn công trực diện vào mục tiêu bọc thép và công sự kiên cố.

Kế hoạch sản xuất xe tăng Tulpar hạng nhẹ không chỉ cho thấy tham vọng mở rộng năng lực quốc phòng của Kazakhstan mà còn phản ánh xu hướng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, khi nước này tận dụng công nghệ từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ý để phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu trong nước.