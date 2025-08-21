Mặc dù trang thiết bị của lực lượng bộ binh đã gây ấn tượng với giới quan sát, các nhà phân tích cho rằng mảng không quân có thể mới thực sự là điểm nhấn của cuộc diễu binh.

Ông Andreas Rupprecht - một chuyên gia hàng đầu về hàng không quân sự Trung Quốc đã chia sẻ với Defence Blog rằng quy mô của sự kiện đã vượt quá mong đợi.

“Thành thật mà nói, nếu chỉ tập trung vào mảng hàng không và những gì Trung Quốc dự kiến sẽ trưng bày - chỉ riêng các buổi diễn tập cho thấy sức mạnh của họ đã vượt xa mọi mong đợi”, ông Rupprecht nói.

Trung Quốc đã trình làng nhiều máy bay tiên tiến tại các cuộc duyệt binh trước đây, đáng chú ý nhất là vào năm 2019, đúng dịp kỷ niệm 70 năm quốc khánh. Khi đó tiêm kích tàng hình J-20, chiến đấu cơ J-16, J-10C, máy bay vận tải Y-20A, máy bay tiếp dầu YY-20A và máy bay ném bom H-6N lần đầu tiên được trưng bày.

Đi kèm với đó là các hệ thống máy bay không người lái như WZ-8 và GJ-11. Nhưng chỉ vài năm sau, những nền tảng này được coi là thông thường và không còn là tâm điểm chú ý nữa.

Những loại chiến đấu cơ đời mới của Trung Quốc chỉ sau vài năm đã không còn là tâm điểm.

Theo ông Rupprecht, việc xác nhận biên chế J-20A và phiên bản 2 chỗ ngồi J-20AS trong Không quân Trung Quốc (PLAAF) là một trong những thay đổi lớn đầu tiên trong năm nay.

Nhà phân tích cho biết thêm: "Kể từ đó, tiêm kích J-35A của PLAAF và phiên bản hải quân J-35 đã được đưa vào hoạt động và chính thức được xác nhận".

Đáng chú ý không kém là sự xuất hiện của KJ-600, một máy bay cảnh báo sớm trên không của hải quân, cùng với các phiên bản tiên tiến của tiêm kích hạm J-15.

Chúng bao gồm J-15DH, J-15DT - một biến thể tác chiến điện tử - và J-15T có khả năng phóng tên lửa tầm xa PL-15. Máy bay vận tải Y-20B nâng cấp cũng như một số nền tảng phi cơ tác chiến điện tử như J-16D cũng nằm trong danh sách này.

Tuy nhiên chuyên gia Rupprecht cảnh báo rằng những phương tiện nói trên có nguy cơ bị lu mờ bởi những hệ thống tiên tiến hơn:

“Thật không may, các loại máy bay như KJ-500A và những phi cơ tác chiến điện tử khác như Y-9Z (GX-12), Y-9LG (GX-13), cũng như Y-9QF (GX-15) mới, loại máy bay tác chiến chống ngầm hiện đại nhất, hoàn toàn bị lu mờ bởi những điểm nổi bật đã đề cập ở trên”.

Ông Rupprecht cho biết, điều có thể thu hút sự chú ý hơn nữa là các máy bay chiến đấu không người lái (UCAV). “Trước hết, lại là UCAV GJ-11, bao gồm cả phiên bản hải quân GJ-11J (GJ-21?) – và cuối cùng là các phương tiện mới được hé lộ gần đây, vẫn được che giấu cẩn thận dưới các tấm bạt, trong đó có thể gồm 4 loại khác nhau”.

Ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng năng lực hàng không trong hai thập kỷ qua, nhằm thách thức sự thống trị của phương Tây trong cả lĩnh vực máy bay có người lái và không người lái.

Đối với giới quan sát và các nhà phân tích OSINT, cuộc duyệt binh sắp tới là cơ hội để xác nhận những nền tảng đã được đồn đoán từ lâu và đánh giá khả năng tích hợp của chúng vào cơ cấu quân sự của Trung Quốc.

“Nói chung, đây chỉ là một cảm giác và là kho tàng các hệ thống mới dành cho tất cả các chuyên gia phân tích”, ông Rupprecht kết luận.