Sức mạnh hạm đội Nhật Bản tăng vọt nhờ tàu ngầm hạt nhân

Thông tin liên quan được công bố trong báo cáo của "Hội đồng chuyên gia về tăng cường cơ bản năng lực quốc phòng".

Tài liệu này đưa ra những định hướng chính nhằm xây dựng lực lượng phòng vệ Nhật Bản có khả năng cạnh tranh trong trường hợp xảy ra xung đột.

Một trong những lĩnh vực là sự ra đời của tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, có khả năng tự chủ và phạm vi hành trình lớn hơn so với tàu ngầm diesel-điện hiện có.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch bắt đầu một nghiên cứu kỹ lưỡng về vấn đề này như một phần của kế hoạch phát triển 5 năm mới sẽ được lập vào năm 2027. Kế hoạch này có thể bao gồm cả việc đóng mới và mua tàu ngầm hạt nhân đã chế tạo sẵn.

Ngoài lò phản ứng hạt nhân, những chiếc tàu ngầm này còn được trang bị bệ phóng thẳng đứng, cho phép chúng được sử dụng làm phương tiện tấn công, thực hiện chức năng phóng tên lửa hành trình và có khả năng là tên lửa đạn đạo.

Khái niệm quốc phòng của Nhật Bản dựa trên việc tạo ra một lực lượng hàng hải mạnh mẽ, cho phép nước này ít nhất có thể cạnh tranh với Trung Quốc và chống lại ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực.

Lễ hạ thủy tàu ngầm JS Raigei tại xưởng đóng tàu KHI ở Kobe.

Nhật Bản hiện đang vận hành 23 tàu ngầm diesel-điện thuộc ba loại: 10 tàu lớp Oyashio, 12 tàu lớp Soryu và 4 tàu ngầm lớp Taigei mới nhất. Chúng rất phù hợp để tuần tra lãnh hải, nhưng không được thiết kế cho các nhiệm vụ dài hạn, kéo dài từ 1 đến 6 tháng.

Tàu ngầm hạt nhân có thể hoạt động dưới nước trong vòng 3 - 6 tháng mà không cần nổi lên và có phạm vi hoạt động lên tới 40.000 km, rất lý tưởng để tuần tra các khu vực xa xôi.

Nhóm chuyên gia cũng lưu ý đến những rủi ro của chương trình, bao gồm chi phí cao, có thể gấp 10 lần so với tàu ngầm diesel-điện thông thường.

Để thúc đẩy hợp tác giữa ngành công nghiệp và quốc phòng, nhóm khuyến nghị xem xét các mô hình tài chính khác nhau, dựa trên kinh nghiệm nước ngoài, bao gồm việc thành lập một "tập đoàn quốc phòng" để thu hút vốn tư nhân trong khi vẫn duy trì sự kiểm soát của nhà nước.

Họ cũng lấy ví dụ về quỹ quốc phòng quốc gia của Pháp, hỗ trợ ngành công nghiệp quân sự bằng các khoản đầu tư nhỏ từ các nhà đầu tư tư nhân.