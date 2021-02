Sức hút từ VC’s Next Gen tới sinh viên công nghệ năm cuối

Ra trường cách đây 15 năm, Anh Hoàng Anh Tuấn vẫn bồi hồi nhớ về chặng đường trở thành người đứng đầu mảng công nghệ phục vụ hệ thống quảng cáo trực tuyến lớn nhất Việt Nam - Admicro. Chàng sinh viên "non choẹt" ngày ấy chỉ vừa mới tốt nghiệp xong Đại học Bách Khoa, tha thiết muốn tìm một bệ phóng đầu đời cho niềm đam mê với công nghệ. Lang thang trên những diễn đàn tuyển dụng, lọt vào mắt anh hôm đó chính là vị trí Chuyên viên Tối ưu công cụ tìm kiếm (Search Engine Optimizer) của VCCorp...

Chắp cánh cho giấc mơ công nghệ với "Văn hóa tạm ứng"

Chia sẻ về cuộc hành trình gắn bó đầy cảm hứng với VCCorp từ những ngày đầu, anh Tuấn nhớ lại: "Ngay thời điểm mới vào, mọi nhân sự bất kể cũ mới đều được VCCorp tạo điều kiện tốt nhất để phát triển bản thân. Chính mình cũng bất ngờ khi được cấp trên đào tạo liên tục và sớm tin tưởng trao cho những bài toán lớn, đầy thách thức".

"Tuy nhiên, với văn hóa làm việc rất ‘mở’ và tinh thần ‘tạm ứng niềm tin’, môi trường ở VCCorp cho phép mình làm việc trực tiếp với các lãnh đạo cao nhất, cùng các ‘đàn anh’ tìm tòi ý tưởng rồi hoạch định chiến lược triển khai thực tế, với mục đích tạo ra càng nhiều giá trị cho người dùng càng tốt. Đây không phải là nét văn hóa dễ gặp trên thị trường tuyển dụng lúc bấy giờ" - Anh Tuấn chia sẻ thêm.

Chàng sinh viên trẻ Hoàng Anh Tuấn ngày ấy...

Bill Gates, Steve Jobs hay Mark Zuckerberg sẽ rất khó thành công nếu không có những Paul Allen, Steve Wozniak hay Dustin Moskovitz bên cạnh. Các bạn trẻ có kỹ năng làm việc độc lập là rất tốt, nhưng cũng cần trau dồi kỹ năng làm việc theo team để có thể tương trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành công việc nhanh hơn, chính xác và hiệu quả hơn.

Hiểu được điều này, chàng sinh viên Hoàng Anh Tuấn năm ấy đã từng bước rèn luyện xuất sắc cả kỹ năng cá nhân lẫn kỹ năng lãnh đạo. Đạt đến vị trí Phó phòng AdMarket (bộ phận cung cấp giải pháp quảng cáo dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ) sau 9 năm, môi trường lý tưởng mang tên VCCorp lại tiếp tục đưa anh trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu về hệ thống dữ liệu lớn (Big data) tại Việt Nam.

Và CTO Hoàng Anh Tuấn ở nhiệm kỳ thứ 6 với Admicro bây giờ.

VC’s Next Gen - Cánh cửa mở rộng dành cho các tài năng trẻ yêu công nghệ

Trải qua 15 năm hình thành, phát triển và gặt hái thành công, VCCorp vẫn giữ trọn những đặc trưng ưu tú như vậy - Tạo ra một "miền đất" cho người trẻ được thỏa sức học hỏi, cùng nhau chia sẻ kiến thức.

Ở VCCorp không có bất kỳ rào cản nào về kiến thức, khi tất cả đội ngũ đều là những người có cùng chí hướng, tầm nhìn và đam mê. Đặc biệt, trải rộng trước mắt các bạn sinh viên nhiệt huyết đến với VCCorp là khối Bizfly và Adtech - hai mái nhà chung đúng nghĩa để mỗi cá nhân được tự hoàn thiện mình ở mức độ cao nhất, đồng thời kết nối tác vụ và cùng hướng đến những giải pháp hữu ích nổi trội cho người dùng.

Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số từ VCCorp - Bizfly đã được minh chứng hiệu quả một cách đầy thuyết phục.

Nếu thương hiệu Bizfly gây dựng tiếng tăm nhờ mang đến bộ giải pháp "All - in - one" về Chuyển đổi số, Marketing và Bán hàng cho hàng triệu đối tác doanh nghiệp lớn nhỏ, xuất sắc được Chính phủ Việt Nam phê duyệt trở thành 4 đơn vị nòng cốt tham gia vào công cuộc số hóa nền kinh tế thì đối với Adtech - khối Công nghệ Nội dung trực thuộc VCCorp vẫn được biết đến rộng rãi bởi hàng loạt sản phẩm đặc thù, phát triển và áp dụng các công nghệ mới vào nền tảng của các trang báo mạng điện tử hay kênh thông tin được yêu thích nhất hiện nay, như Cafef.vn, Cafebiz.vn, Kenh14.vn, Afamily.vn, Gamek.vn, Genk.vn, Soha.vn …

Hệ thống Adnetwork đồ sộ của Admicro.

Chương trình VC’s Next Gen - Tìm kiếm sinh viên tài năng làm lãnh đạo tương lai rất chú trọng vào sinh viên các ngành công nghệ đặc biệt là các bạn sinh viên năm cuối. Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực truyền thông và công nghệ, đừng bỏ lỡ cơ hội thực tập nhận lương và phát triển thành lãnh đạo trẻ tại đây.

VC’s Next Gen - Tìm kiếm Sinh viên tài năng làm Lãnh đạo tương lai đã chính thức mở đơn đăng ký từ ngày 10/02/2020. Các bạn trẻ muốn phát triển sự nghiệp ở các lĩnh vực bao gồm: Marketing và Báo chí, Thiết kế, Vận hành game, Công nghệ kỹ thuật, Nhân sự và Sáng tạo nội dung có thể truy cập websites https://nextgen.vccorp.vn/ để ứng tuyển.