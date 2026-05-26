Sức hút từ "thế lực nhí" nhà Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng Chủ tịch: Ái nữ cứ lộ diện là chiếm trọn "spotlight"

Kể từ khi chính thức đón thiên thần nhỏ - bé TiTi (tên thật là Đỗ Tuệ An) chào đời, cuộc sống hôn nhân của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội Đỗ Vinh Quang luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Thay vì giấu kín diện mạo con như thời gian đầu, sau cột mốc bé Titi tròn 1 tuổi, nàng dâu hào môn Đỗ Mỹ Linh đã thoải mái hơn rất nhiều trong việc gia nhập hội mẹ "cuồng con". Người đẹp thường xuyên đăng tải những thước phim ngắn, hình ảnh đời thường đầy nhí nhố của ái nữ. Chính sự thay đổi đáng yêu khi làm mẹ đã giúp cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh thêm phần rộn ràng. Và mỗi lần bé Titi được "lên sóng", cháu gái cưng của bầu Hiển lại ngay lập tức chiếm trọn mọi ánh nhìn, hút view hơn cả người mẹ là Hoa hậu nổi tiếng.

Mới đây, những hình ảnh về cô công chúa nhỏ Titi do chính Đỗ Mỹ Linh chia sẻ lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Qua những khoảnh khắc văn nghệ tại trường học, có thể thấy bé Titi sở hữu vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, gương mặt bầu bĩnh với đôi má bánh bao thương hiệu cùng đôi mắt sáng thông minh. Nhiều khán giả hài hước nhận xét rằng, Titi chính là "bản sao hoàn hảo" của ông bố Chủ tịch Đỗ Vinh Quang, từ đường nét gương mặt cho đến thần thái tự tin, rạng rỡ.

Đỗ Mỹ Linh tự hào khoe con gái cưng Titi hoạt bát tại trường học

Không chỉ gây ấn tượng trong những bộ áo dài truyền thống đồng điệu cùng bố mẹ vào các dịp lễ Tết, bé Titi còn khiến cư dân mạng ấn tượng khi tham gia các hoạt động ngoại khóa hay biểu diễn văn nghệ đầy hoạt bát. Hình ảnh nàng công chúa nhỏ diện bộ váy múa xòe bồng bềnh, tự tin đứng trên sân khấu với biểu cảm vừa ngây thơ vừa nghiêm túc gây sốt. Nhiều người dự đoán, với bệ phóng vững chắc từ gia đình hào môn cùng nét dễ thương tự nhiên được mẹ cập nhật mỗi ngày, ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh chắc chắn sẽ là một trong những nhóc tỳ quyền lực và thu hút truyền thông bậc nhất Vbiz.

Đằng sau những hình ảnh rạng rỡ, ngập tràn năng lượng của bé Titi, công chúng cũng dành nhiều lời khen ngợi cho cách nuôi dạy con khéo léo của Đỗ Mỹ Linh và chồng. Kể từ khi làm mẹ, nàng Hậu sinh năm 1996 gần như lui về hậu trường, dành phần lớn thời gian để tự tay chăm sóc và đồng hành cùng con trong từng giai đoạn phát triển. Dù sống trong gia tộc hào môn có điều kiện kinh tế hàng đầu, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ lối sống giản dị, hướng con đến những trải nghiệm tự nhiên và ấm áp bên gia đình.

Bé Titi là con gái đầu lòng của Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch Đỗ Vinh Quang

Nhóc tỳ sở hữu diện mạo đáng yêu

Đỗ Mỹ Linh thường xuyên khoe khoảnh khắc đáng yêu bên ái nữ

Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang vô cùng cưng chiều công chúa nhỏ

Sự xuất hiện của "thế lực nhí" Titi không chỉ là sợi dây gắn kết giúp tình cảm của vợ chồng Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang ngày càng mặn nồng, mà việc chăm khoe con của nàng Hậu còn đem đến một nguồn năng lượng tích cực cho người hâm mộ.