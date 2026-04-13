Subeo – “ẩn số” đặc biệt giữa dàn thiếu gia, ái nữ đình đám

Trong số những thiếu gia, ái nữ được quan tâm trên mạng xã hội, Nguyễn Quốc Hưng (thường được gọi là Subeo, sinh năm 2010) luôn là cái tên đặc biệt. Không xuất hiện quá nhiều nhưng mỗi lần lộ diện, Subeo đều khiến người ta chú ý bởi sự chững chạc.

Mới đây, một khoảnh khắc được bố - doanh nhân Cường Đô La đăng tải tiếp tục khiến dân mạng tan chảy.

Hình ảnh Subeo bế em khỏi mẹ mắng được Cường Đô La đăng tải

Trong bức ảnh được chia sẻ, Subeo bế em út (Sutin) khi đang bị mẹ Đàm Thu Trang nhắc nhở. Kèm hình ảnh, Cường Đô La giải thích: “Anh Hai giải vây cho Tư doe khỏi mẹ Đàm Thu Trang.. Trễ tí thì xác định luôn”.

Ở phần bình luận, Đàm Thu Trang cũng trả lời chồng bằng cách mô tả hành động của Sutin: “Coi bàn tay anh bám rất chắc luôn”.

Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận về hàng loạt bình luận khen ngợi từ bạn bè, người thân và cư dân mạng. Ai nấy đều thích thú với cách Subeo chăm em: “Bạn này sau ai ở bên bạn ấy sẽ ấm áp lắm đây”, “Bóng lưng nhìn vững vàng, Tư Doe có anh Hai là bờ vai vững chắc rồi”, “Mẹ Trang giờ chỉ còn là cái tên thôi, anh Hai uy tín quá”, “Ba mẹ cũng đỡ lo nhiều”, “Dễ thương”,...

Thực tế, đây không phải lần đầu Subeo ghi điểm vì cách chăm sóc các em.

Là con trai của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La, Subeo lớn lên trong điều kiện đầy đủ, được học trường quốc tế, đi nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau. Nhưng điều khiến mọi người ấn tượng nhất lại không phải là điều đó, mà là cách Subeo đối xử với 4 em của mình.

Khi ở cùng bố, Subeo thể hiện rõ sự quan tâm với 2 em Suchin và Sutin. Cậu bạn thường xuyên qua chơi, phụ bố chăm em, bế bồng và chơi đùa rất tình cảm. Nhiều bức ảnh được chia sẻ cho thấy hình ảnh một Subeo cao lớn đứng cạnh các em nhỏ, vừa có chút đáng yêu, vừa ra dáng anh cả rất rõ.

Suchin và Sutin lên sân bóng rổ cổ vũ Subeo

Từ khi còn nhỏ xíu, Subeo đã rất hay phụ bế các em

Ở thời điểm Hồ Ngọc Hà sinh cặp song sinh Lisa - Leon vào năm 2020, Subeo đã rất háo hức. Cậu bạn chủ động vào bệnh viện thăm em, bế ẵm, chơi cùng và quấn quýt với các em ngay từ những ngày đầu. Khi mẹ bận rộn, Subeo cũng từng được giao nhiệm vụ bế em, ru em ngủ hay dắt em đi dạo quanh nhà.

Theo lời chia sẻ của Hồ Ngọc Hà, trước đây Subeo từng không thích có em, một cảm xúc bình thường của nhiều trẻ con khi gia đình đón thêm thành viên mới. Nhưng khi lớn lên, cậu bạn đã thay đổi hoàn toàn. Không chỉ chấp nhận các em, Subeo còn thể hiện sự quan tâm, dịu dàng và sẵn sàng giúp đỡ bố mẹ trong việc chăm em.

Subeo cũng rất thích chơi cùng 2 em Leon - Lisa

Về phần mình, cả Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La đều nhiều lần bày tỏ niềm tự hào về con trai đầu lòng. Subeo chính là hình mẫu "anh cả toàn diện" vừa chững chạc, điềm đạm và quan tâm đến các em.

Cách đây không lâu, Subeo cũng gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt thương hiệu thời trang của mẹ - Hồ Ngọc Hà.

Tại sự kiện, Subeo lựa chọn trang phục đơn giản, song, trong nhiều khoảnh khắc được ghi lại, cậu bạn 16 tuổi này gây ấn tượng với gương mặt điển trai cùng chiều cao nổi bật. Phong thái chững chạc cũng là yếu tố gây chú ý.

Trên mạng xã hội, không ít ý kiến nhận xét Subeo sở hữu ngoại hình nổi bật so với lứa tuổi. Một số bình luận cho rằng cậu có nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ, khen ngợi phong cách tự nhiên, ăn mặc không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên nét soái ca tương lai.

Hình ảnh mới đây của Subeo (Ảnh: Nhịp sống Online, Chumchum)

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)