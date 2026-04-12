Subeo ẵm luôn 10 điểm vì 1 hành động khi xuất hiện cùng bạn gái

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Subeo xuất hiện tại một sự kiện cùng một cô gái lạ mặt. Ngay lập tức, hình ảnh này thu hút sự chú ý lớn, bởi đây là lần hiếm hoi cậu bé “rich kid kín tiếng” lộ diện với mối quan hệ thân thiết đến vậy. Ở tuổi teen, việc Subeo bắt đầu có những mối quan hệ riêng cũng không quá bất ngờ. Tuy nhiên, điều khiến netizen quan tâm hơn cả lại nằm ở cách cậu bé cư xử.

Không chỉ đơn thuần đi cùng nhau, Subeo còn ghi điểm bởi loạt hành động được cho là cực kỳ tinh tế và ga lăng giữa chốn đông người. Theo đoạn clip được chia sẻ, trong suốt thời gian tham dự sự kiện, Subeo đã đeo chiếc túi giúp cô gái, trên túi còn kẹp một chiếc kẹp tóc. Giữa không gian đông đúc, việc chủ động mang đồ giúp đối phương được xem là hành động khá tinh tế, ngọt ngào. Cô gái này rời sự kiện cùng xe của gia đình Subeo. Những hành động như vậy tuy nhỏ nhưng phần nào thể hiện cách dạy con khéo léo của Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà.

Ngay sau khi clip lan truyền, cộng đồng mạng nhanh chóng để lại nhiều bình luận. Đáng chú ý, phần lớn ý kiến đều dành lời khen cho cách cư xử của Subbeo: Nhẹ nhàng mà tinh tế, đúng kiểu ga lăng không cần thể hiện quá nhiều; Đeo túi giúp bạn gái giữa đám đông là thấy 10 điểm, Nhiều anh trai lớn còn phải học hỏi Subeo.

Subeo đeo túi của bạn gái suốt cả sự kiện (@vietdaily)

Subeo còn thể hiện sự ân cần, nhẹ nhàng khi lần đầu đưa cô gái này xuất hiện nơi đông người (@vietdaily)

Subeo nay đã 16 tuổi, là học sinh ở trường quốc tế, cuộc sống chuẩn thiếu gia giàu có (@vietdaily)

Sau khi Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La tan vỡ và có gia đình riêng, Subeo vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ 2 phía. Không chỉ được nhận tình thương từ Đàm Thu Trang, Subeo còn xem bố dượng Kim Lý như một người bạn đồng hành trong cuộc sống. "Nữ hoàng giải trí từng chia sẻ: "Henry (Subeo) hiện đang ở lứa tuổi khó bảo nhất, cha mẹ luôn sai, con là đúng. May mắn là tôi có anh Kim đồng hành và trò chuyện. Subeo được học trong môi trường nước ngoài nên rất phù hợp để nói chuyện với anh Kim.

Tôi nghĩ tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống, chúng ta nên nhìn nhận với khía cạnh tích cực. Tự dưng tôi gặp một người nước ngoài rất phù hợp với con để chia sẻ mọi thứ. Tôi và anh Cường khó có thể nói chuyện được với con như anh Kim. Ở lứa tuổi này các bạn ấy chỉ muốn ở một mình thôi, không muốn làm công việc gì với gia đình cả. Nhưng trộm vía, Subeo có cá tính nhưng không bao giờ cãi lời người lớn".

Subeo trưởng thành hơn tuổi nhờ sự dạy bảo của 2 bên gia đình

Mẹ Subeo từng nói về tính cách con trai: " "Henry (Subeo) là người sống cực kỳ đơn giản, bé chỉ ăn mặc những gì thoải mái nhất chứ không bao giờ quan trọng đồ mắc tiền hay xịn xò, đó là điều tôi thấy thành công khi nuôi dạy con. Với tôi, Henry không phải là cậu bé học nhất nhất hết hay làm cái gì quá vĩ đại nhưng con lại là người tình cảm, yêu thương các em, rất nghe lời nhưng cũng có tiếng nói riêng".

Subeo đã cao hơn 1,8m, sống hướng nội nhưng vẫn sẵn sàng xuất hiện trong những sự kiện lớn của gia đình

