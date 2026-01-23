Subaru WRX bản ‘giá rẻ’ trở lại, quy đổi hơn 850 triệu đồng: Giữ nguyên động cơ, vẫn có ADAS, thêm lựa chọn cho các ‘dân chơi’

Subaru vừa công bố những thay đổi quan trọng dành cho WRX phiên bản 2026 tại thị trường Mỹ. Đáng chú ý nhất là việc hãng xe Nhật Bản quyết định đưa trở lại phiên bản tiêu chuẩn (base), qua đó giúp giá khởi điểm của mẫu sedan thể thao này giảm mạnh so với đời 2025. Đây được xem là bước đi nhằm cải thiện sức cạnh tranh của WRX sau giai đoạn doanh số không mấy khả quan.

Subaru WRX 2026 đưa phiên bản tiêu chuẩn quay trở lại sau một năm vắng bóng. Ảnh: Carscoops

Cụ thể, Subaru WRX 2026 có giá khởi điểm từ 32.495 USD (853 triệu đồng), thấp hơn khoảng 5.000 USD (130 triệu đồng) so với mức giá thấp nhất của đời 2025 – thời điểm phiên bản base bị loại bỏ và WRX chỉ còn bán từ bản Premium trở lên. Việc tái xuất của bản tiêu chuẩn giúp WRX quay trở lại đúng định vị vốn có: một mẫu sedan hiệu suất cao dẫn động bốn bánh, dễ tiếp cận hơn với người dùng phổ thông.

Dù là phiên bản thấp nhất, WRX 2026 bản base vẫn được trang bị các tính năng an toàn EyeSight tiêu chuẩn, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn và ga tự động thích ứng. Xe sử dụng màn hình giải trí trung tâm kích thước 11,6 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, đi kèm mâm hợp kim 18 inch, khởi động bằng nút bấm và vô-lăng bọc da.

Nội thất WRX 2026 nổi bật với màn hình trung tâm 11,6 inch đặt dọc. Ảnh: Carscoops

Về vận hành, Subaru WRX 2026 không có thay đổi so với trước. Xe tiếp tục sử dụng động cơ boxer 4 xy-lanh tăng áp dung tích 2.4L, cho công suất 271 mã lực và mô-men xoắn 349 Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Symmetrical AWD – đặc trưng làm nên tên tuổi của WRX trong nhiều năm qua.

Không chỉ bản tiêu chuẩn, các phiên bản còn lại của WRX 2026 cũng được Subaru điều chỉnh giảm giá. Phiên bản Premium hiện có giá từ 33.995 USD (892 triệu đồng), trong khi bản Limited giảm hơn 3.000 USD so với đời trước. Các phiên bản cao cấp như WRX GT hay WRX tS cũng ghi nhận mức giảm từ 2.700 USD, cho thấy Subaru đang chủ động tái cơ cấu giá bán để thu hút người mua.

WRX 2026 tiếp tục sử dụng động cơ boxer 2.4L tăng áp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Ảnh: Carscoops

Bên cạnh các phiên bản quen thuộc, Subaru WRX 2026 còn có thêm bản đặc biệt Series.Yellow. Phiên bản này nổi bật với màu sơn vàng Sunrise Yellow đặc trưng, các chi tiết trang trí riêng và chỉ được sản xuất giới hạn 350 xe, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự khác biệt và tính sưu tầm.

Việc đưa bản base quay trở lại cùng với chính sách giảm giá đồng loạt cho thấy Subaru đã phần nào lắng nghe phản hồi từ thị trường. Với WRX 2026, mẫu sedan thể thao này đang quay về đúng tinh thần ban đầu: hiệu suất cao, dẫn động bốn bánh và mức giá dễ tiếp cận hơn, thay vì bị đẩy lên quá cao như ở đời xe trước.