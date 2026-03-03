Subaru Việt Nam lên tiếng trước thông tin triệu hồi gần 70.000 xe hybrid, chủ xe Crosstrek trong nước có thể yên tâm ‘kê cao gối ngủ’

Sau khi xuất hiện thông tin về chiến dịch triệu hồi một số mẫu Subaru hybrid tại thị trường Bắc Mỹ, Tập đoàn Motor Image (MIG) và Công ty TNHH Hình Tượng Ô Tô Việt Nam (MIV) – đơn vị nhập khẩu và phân phối Subaru tại Việt Nam đã có những thông tin chính thức.

Theo xác nhận từ phía Subaru Nhật Bản, các mẫu Subaru hybrid do MIG phân phối tại châu Á, bao gồm Việt Nam, không nằm trong diện ảnh hưởng của đợt triệu hồi gần 70.000 xe tại Bắc Mỹ.

Lý do xe tại Việt Nam không nằm trong diện triệu hồi

Chiến dịch triệu hồi tại Bắc Mỹ được cho là liên quan đến một linh kiện trong hệ thống nhiên liệu, được thiết kế riêng để đáp ứng các quy định môi trường tại khu vực này. Cấu hình hệ thống nhiên liệu trên xe tiêu chuẩn Bắc Mỹ sử dụng thiết kế chuyên biệt.

Subaru Nhật Bản xác nhận linh kiện liên quan đến đợt triệu hồi không được sử dụng trên các xe do MIG phân phối. Do mỗi thị trường có tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định pháp lý riêng, cấu hình xe tại Việt Nam khác với xe bán tại Bắc Mỹ.

Subaru Crosstrek hybrid tại Việt Nam không nằm trong diện thu hồi như thị trường Bắc Mỹ. Ảnh: Đại lý

Vì vậy, các mẫu Subaru hybrid đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam không thuộc diện triệu hồi và người dùng không cần thực hiện bất kỳ khuyến cáo kỹ thuật nào liên quan đến sự việc này.

Đại diện MIG và MIV cho biết đã làm việc trực tiếp với Subaru Nhật Bản để xác minh thông tin. Đơn vị này khẳng định các mẫu xe hybrid tại Việt Nam đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định môi trường trong nước.

Chiến dịch triệu hồi 69.000 xe tại Bắc Mỹ

Theo thông tin được công bố tại Mỹ, đợt triệu hồi liên quan tới khoảng 69.000 xe hybrid, bao gồm hai mẫu Subaru Crosstrek và Forester (đều là biến thể hybrid).

Nguyên nhân được xác định đến từ gioăng làm kín của nắp bình xăng. Cụ thể, gioăng này có thể không đảm bảo độ kín tuyệt đối. Trong điều kiện xe đỗ với bình xăng gần đầy và nhiệt độ môi trường tăng cao, áp suất bên trong bình nhiên liệu có thể tăng lên. Khi đó, nhiên liệu có thể bị đẩy ngược ra cổ tiếp nhiên liệu. Nếu gioăng nắp bình xăng không bịt kín hoàn toàn, xăng có thể rò rỉ ra ngoài. Trong trường hợp gặp nguồn nhiệt hoặc tia lửa, tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ cháy.

Subaru Forester thế hệ mới tại Việt Nam chưa phân phối bản hybrid, do đó người tiêu dùng trong nước không bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi nói trên. Ảnh: Đại lý

Subaru cho biết hãng đã ghi nhận một số báo cáo kỹ thuật liên quan đến hiện tượng rò rỉ, nhưng chưa ghi nhận trường hợp cháy nổ hay thương tích nào. Giải pháp khắc phục là thay thế gioăng cải tiến có vòng đệm (O-ring) mới để đảm bảo độ kín. Trong thời gian chờ sửa chữa, chủ xe được khuyến cáo không đổ đầy bình nhiên liệu và tránh đỗ xe trong không gian kín.