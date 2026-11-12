Subaru Forester hybrid ra mắt Việt Nam: Giá 1,599 tỷ đồng, thêm loa Harman Kadon, mâm 19 inch

Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid ra mắt Việt Nam với động cơ Boxer 2.5L kết hợp hai mô-tơ điện, pin tự sạc và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian SAWD.

Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid chính thức ra mắt Việt Nam ngày 11/11, bổ sung hệ truyền động hybrid tự sạc cho dòng SUV thế hệ thứ 6. Mẫu xe này có giá bán chính thức 1,599 tỷ dồng. Ngoài ra, các phiên bản thuần xăng 2.5 Boxer (iL ES) và 2.5 Boxer (iS ES) vẫn tiếp tục được phân phối với giá tương ứng 1,299 tỷ và 1,399 tỷ đồng.

Subaru Forester 2.5 được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm và không giới hạn số km. Riêng pin hybrid trang bị trên phiên bản Forester 2.5 e-Boxer Hybrid được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid trong buổi giới thiệu mẫu xe mới tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Đăng Nguyễn

Đây là phiên bản điện hóa mới của Forester 2.5 tại Việt Nam, sử dụng hệ thống Strong Hybrid theo cấu trúc nối tiếp - song song. Cấu hình này cho phép xe vận hành bằng mô-tơ điện, động cơ xăng hoặc kết hợp cả hai tùy điều kiện di chuyển.

Kết hợp động cơ Boxer 2.5L với hai mô-tơ điện

Trên Forester 2.5 e-Boxer Hybrid, động cơ Boxer 4 xi-lanh dung tích 2.5L có công suất 162 mã lực và mô-men xoắn cực đại 209 Nm. Hệ thống điện hóa bổ sung mô-tơ kéo công suất 118 mã lực, mô-men xoắn 270 Nm. Tổng công suất toàn hệ thống đạt 194 mã lực.

Cận cảnh động cơ Boxer 4 xi-lanh nằm ngang bên dưới nắp ca-pô Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid. Ảnh: Đăng Nguyễn

Điểm đáng chú ý là hệ truyền động này không đơn thuần sử dụng mô-tơ điện để hỗ trợ động cơ xăng khi tăng tốc. Hệ thống Strong Hybrid dạng nối tiếp - song song cho phép mô-tơ điện trực tiếp dẫn động xe, trong khi động cơ xăng có thể đảm nhiệm vai trò cung cấp năng lượng thông qua máy phát điện hoặc tham gia truyền lực tùy điều kiện vận hành.

Pin hybrid được sạc thông qua động cơ xăng và hệ thống phanh tái tạo năng lượng, do đó người dùng không cần kết nối với nguồn điện bên ngoài. Pin được đặt dưới sàn khoang hành lý, còn bộ điều khiển công suất nằm trong khoang động cơ. Subaru cho biết cách bố trí này nhằm hạn chế ảnh hưởng đến không gian sử dụng bên trong xe.

Cụm pin hybrid được bố trí dưới sàn phía sau, không chiếm dụng đáng kể không gian khoang hành lý. Ảnh: Đăng Nguyễn

Kết hợp với bình nhiên liệu 63 lít, Forester 2.5 e-Boxer Hybrid được công bố có khả năng di chuyển hơn 1.200 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu. Tuy nhiên, hãng chưa nêu rõ điều kiện thử nghiệm đối với con số này.

Không thay đổi cấu hình dẫn động bốn bánh

Một điểm đáng chú ý là việc chuyển sang hệ truyền động hybrid không khiến Forester từ bỏ hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng SAWD. Thay vì sử dụng một mô-tơ điện riêng cho cầu sau như một số cấu hình hybrid khác, Subaru vẫn duy trì kết nối cơ khí giữa hai cầu thông qua trục các-đăng.

Cấu trúc truyền động bốn bánh trên Subaru Forester hybrid với trục các-đăng kết nối hai cầu. Ảnh: Đăng Nguyễn

Cách bố trí này tiếp tục gắn với đặc trưng của động cơ Boxer có trọng tâm thấp, đồng thời cho phép xe truyền lực tới cả bốn bánh. Mô-tơ điện bổ sung lực kéo ở tốc độ thấp, hỗ trợ xe trong những tình huống tăng tốc, leo dốc hoặc di chuyển trên địa hình khó.

Forester thế hệ mới có khoảng sáng gầm 220 mm, đi kèm hệ thống X-MODE với hai chế độ hỗ trợ vận hành trên địa hình trơn trượt và khó di chuyển. Hệ thống hỗ trợ đổ đèo cũng được duy trì. Trong khi đó, SI-DRIVE cho phép người lái lựa chọn giữa chế độ Intelligent ưu tiên hiệu quả sử dụng nhiên liệu và Sport thiên về phản hồi tăng tốc.

Subaru Forester hybrid sử dụng hệ thống X-MODE để hỗ trợ di chuyển trên đường trơn trượt và địa hình khó. Ảnh: Đăng Nguyễn

Bên cạnh hệ truyền động mới, Subaru cho biết độ cứng vững của thân xe tăng 10% nhờ những thay đổi trong cấu trúc khung gầm và việc sử dụng thêm keo kết cấu. Hệ thống treo cũng được điều chỉnh, hướng đến việc hạn chế rung động và cải thiện độ ổn định khi vận hành.

Bổ sung âm thanh Harman Kardon và các công nghệ hỗ trợ lái

Ở bên trong, Forester 2.5 e-Boxer Hybrid không thay đổi nhiều về cách bố trí tổng thể so với phiên bản Forester 2.5. Điểm mới đáng chú ý là hệ thống âm thanh Harman Kardon gồm 10 loa và một loa siêu trầm, kết hợp bộ khuếch đại 8 kênh. Màn hình giải trí trung tâm có kích thước 11,6 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Màn hình trung tâm đặt dọc chiếm vị trí nổi bật trên bảng táp-lô Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid. Ảnh: Đăng Nguyễn

Các tiện nghi khác gồm ghế lái chỉnh điện 10 hướng, sạc không dây 15W, cửa hậu chỉnh điện tích hợp cảm biến đá chân và cửa sổ trời chỉnh điện. Hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40 để mở rộng không gian chứa hành lý.

Về ngoại thất, phiên bản hybrid sử dụng bộ mâm hợp kim 19 inch, lớn hơn loại 18 inch trên Forester 2.5 Boxer. Xe cũng có lưới tản nhiệt thiết kế lại và cụm đèn LED hình chữ C.

Thiết kế đầu xe Subaru Forester hybrid với lưới tản nhiệt cỡ lớn và cụm đèn trước liền mạch. Ảnh: Subaru Việt Nam

Ở khía cạnh an toàn, Forester 2.5 e-Boxer Hybrid sử dụng gói hỗ trợ lái EyeSight 4.0 cải tiến với camera đơn góc quét rộng bổ sung bên cạnh cụm camera kép. Hệ thống có các chức năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, phanh tránh va chạm và đánh lái tự động khẩn cấp.

Ngoài ra, xe còn có hệ thống giám sát người lái DMS, hỗ trợ dừng xe khẩn cấp EDSS, camera 360 độ và phanh tự động khi lùi. Cấu trúc bảo vệ pin điện áp cao cũng được gia cố, đi kèm cơ chế cách ly và tự động ngắt nguồn trong trường hợp cần thiết.