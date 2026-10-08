Subaru Forester hybrid được nhá hàng sắp ra mắt Việt Nam: Máy mạnh gần ngang CR-V, tiêu thụ chưa đến 5L/100km, nhập Nhật

Sau nhiều lần được hé lộ, Forester hybrid tiếp tục xuất hiện trong động thái mới của Subaru Việt Nam. Phiên bản này sẽ tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ đã có hybrid như CR-V, Sportage hay Tucson.

Forester hybrid được ngầm xác nhận sắp ra mắt Việt Nam

Fanpage Subaru Asia vừa đăng tải hình ảnh nhá hàng Forester e-Boxer hybrid với thông điệp “Coming soon” và theo dõi Subaru Việt Nam. Hình ảnh đồng thời xuất hiện dòng chữ “Made in Japan”, cho thấy phiên bản này sẽ tiếp tục được nhập từ Nhật như bản máy xăng đang bán.

Subaru Forester hybrid được hé lộ sắp ra mắt Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, Forester hybrid đã nhiều lần được đề cập trong kế hoạch sản phẩm của Subaru tại Việt Nam. Hồi đầu năm, Tổng giám đốc Subaru Việt Nam từng chia sẻ về việc đưa Forester hybrid về nước trong năm 2026.

Đến tháng 7/2026, thông tin từ đại lý cho biết Forester hybrid bắt đầu được nhận đặt cọc, dự kiến ra mắt vào tháng 10/2026 với giá tham khảo khoảng 1,5 tỷ đồng. Đây là mức giá tạm tính hợp lý, khi phiên bản xăng đã có giá tới xấp xỉ 1,4 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn nhiều các đối thủ trong phân khúc như Honda CR-V hay Mazda CX-5.

Đối thủ Honda CR-V phiên bản hybrid có giá chỉ hơn 1,2 tỷ đồng. Ảnh: AP

Động cơ hybrid của Forester có gì?

Điểm đáng chú ý nhất trên Forester hybrid nằm ở hệ truyền động Strong Hybrid. Đây là loại động cơ hybrid được tác động điện nhiều hơn so với loại đang có trên Crosstrek hybrid.

Theo cấu hình phiên bản quốc tế, xe sử dụng động cơ xăng Boxer 2.5L công suất khoảng 162 mã lực, mô-men xoắn 209 Nm, kết hợp mô-tơ điện công suất 118 mã lực, mô-men xoắn 270 Nm và bộ pin lithium-ion 1,1 kWh.

Tổng công suất hệ thống đạt 194 mã lực, gần bằng đối thủ CR-V (204 mã lực). Hệ truyền động đi cùng hộp số eCVT và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng Symmetrical AWD đặc trưng của Subaru.

Hệ thống Strong Hybrid của Subaru. Ảnh: Subaru

Một thử nghiệm thực tế mới được thực hiện bởi Australian Automobile Association (AAA) trong chương trình Real-World Testing của Chính phủ Australia cho thấy Forester hybrid đạt mức tiêu thụ chỉ 4,9 lít/100 km trong đô thị.

Các trang bị khác có thể tương đồng bản xăng

Forester hybrid nhiều khả năng vẫn giữ phần lớn hệ thống trang bị của Forester thế hệ mới đang bán tại Việt Nam. Một số trang bị tiện nghi đáng chú ý có màn hình trung tâm 11,6 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động hai vùng, cổng USB Type-A và Type-C, ghế lái chỉnh điện 10 hướng cùng cửa sổ trời.

Tất nhiên, có thể kỳ vọng Forester hybrid được nâng cấp tiện nghi như bản Mỹ, với camera quan sát 360 độ, màn hình lớn sau vô-lăng, ghế trước thông gió, gương chiếu hậu kỹ thuật số và hệ thống âm thanh Harman Kardon...

Thiết kế bản hybrid sẽ không khác bản xăng. Ảnh tham khảo: Caranddriver

Một trong những trang bị gần như chắc chắn sẽ được duy trì là gói an toàn chủ động EyeSight. Trên Forester đang bán tại Việt Nam, EyeSight thế hệ mới sử dụng hệ thống camera để hỗ trợ phanh tránh va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, giữ xe đi giữa làn đường và cảnh báo chệch làn. Hệ thống còn có khả năng phát hiện tốt hơn người đi bộ và xe đạp nhờ camera góc rộng mới.