Subaru Forester 2026 ra mắt: Giá quy đổi từ 638 triệu đồng, bản ‘base’ cắt giảm nhưng vẫn xịn, 2 tùy chọn động cơ, có máy hybrid sắp về Việt Nam

Hơn một năm sau khi Forester thế hệ thứ 6 ra mắt tại thị trường quê nhà, Subaru đã tiến hành một đợt nâng cấp nhẹ cho dòng SUV chủ lực này tại thị trường Nhật Bản. Thay đổi đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của phiên bản tiêu chuẩn mới mang tên Touring.

Về ngoại thất, phiên bản Forester Touring dành cho thị trường nội địa Nhật Bản sở hữu phần ốp bảo vệ cản trước và cản sau bằng nhựa đen không sơn, đồng điệu với phần ốp hông xe. Chiếc SUV vận hành trên bộ mâm nhôm kích thước 18 inch, mang thiết kế 5 chấu tương tự như các phiên bản Sport và X-Break, nhưng được hoàn thiện bằng lớp sơn hai tông màu cắt kim cương.

Bản Touring dùng nhiều ốp nhựa nhám và không có cửa nóc. Ảnh: Subaru

Bên trong không gian cabin, xe được trang bị ghế bọc nỉ với hai tùy chọn tông màu chủ đạo là đen hoặc xám/bạch kim. Ngoài ra, các đường chỉ khâu màu xanh dương trên ghế ngồi và chỉ khâu màu bạc trên cần số tạo nên điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian nội thất.

Khác với phiên bản tiêu chuẩn tại thị trường Mỹ chỉ được trang bị màn hình 7 inch, phiên bản tương đương tại Nhật Bản sở hữu màn hình cảm ứng giải trí kích thước 11,6 inch tiêu chuẩn. Tuy nhiên, cụm đồng hồ kỹ thuật số đã được thay thế bằng các đồng hồ analog truyền thống kết hợp với một màn hình hiển thị 4,2 inch ở chính giữa.

Phiên bản Touring vẫn được trang bị ghế lái chỉnh điện 10 hướng tích hợp chức năng ghi nhớ vị trí, ghế hành khách phía trước chỉnh điện 8 hướng, sưởi hàng ghế trước cùng các vị trí ghế sát cửa phía sau, đi kèm gương chiếu hát gập điện.

Bản Touring sử dụng nội thất nỉ, đồng hồ dạng analog. Ảnh: Subaru

Những khách hàng mong muốn sở hữu nhiều tiện nghi hơn có thể lựa chọn nâng cấp lên phiên bản Touring EX. Tùy chọn này bổ sung cụm đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,3 inch và công nghệ hỗ trợ lái nâng cao EyeSight X, vốn là những trang bị không xuất hiện trên bản Touring tiêu chuẩn.

Hệ thống sản phẩm còn lại tại thị trường Nhật Bản bao gồm phiên bản Sport EX với các điểm nhấn trang trí màu đồng, phiên bản Sport EX Black Selection sở hữu phong cách thiết kế đen tối giản, phiên bản X-Break mang thiên hướng dã ngoại và phiên bản cao cấp nhất Premium EX, có cấu hình tương đương với bản Touring tại thị trường Mỹ. Người tiêu dùng tại Nhật Bản không có cơ hội tiếp cận phiên bản Forester Wilderness.

Bản thể thao có nhiều chi tiết đen khỏe khoắn. Ảnh: Subaru

Thông số kỹ thuật về mặt cơ khí của xe vẫn được giữ nguyên. Các phiên bản Touring, Touring EX, Sport và Sport EX được trang bị khối động cơ boxer 4 xi-lanh tăng áp, dung tích 1.8L, sản sinh công suất tối đa 174 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Sức mạnh được truyền tới tất cả các bánh xe thông qua hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Symmetrical AWD đặc trưng của Subaru.

Trong khi đó, các phiên bản X-Break, X-Break EX và Premium EX được cung cấp độc quyền cấu hình động cơ hybrid tự sạc (S:HEV). Hệ thống này kết hợp giữa động cơ e-Boxer dung tích 2.5L sản sinh công suất 158 mã lực với một mô-tơ điện hỗ trợ có công suất 118 mã lực, đi kèm bộ pin lithium-ion dung tích 1,1 kWh.

Cấu hình cao cấp nhất dùng động cơ hybrid. Ảnh: Subaru

Bên cạnh các phiên bản mới, Forester còn được nâng cấp gương chiếu hậu thông minh có độ phân giải cao hơn cùng tính năng sạc điện thoại không dây với tốc độ nhanh hơn. Thêm vào đó, tất cả các phiên bản hybrid đều được trang bị tiêu chuẩn ổ cắm điện phụ trợ AC 100V, có khả năng cung cấp nguồn điện công suất lên tới 1.500 watt cho các thiết bị ngoại vi.

Mẫu xe Forester bản nâng cấp nhẹ hiện đã chính thức nhận đơn đặt hàng tại Nhật Bản, với mục tiêu doanh số hàng tháng của Subaru là 2.200 xe. Phiên bản có mức giá thấp nhất là Touring với giá khởi điểm từ 3.850.000 Yên (khoảng 638 triệu đồng), trong khi phiên bản Touring EX có giá từ 3.993.000 Yên (661 triệu đồng). Ở phân khúc cao cấp nhất, phiên bản Premium S:HEV EX có mức giá lên tới 4.642.000 Yên (769 triệu đồng).

Tại Việt Nam, phiên bản đang bán dùng động cơ 2.5L, giá từ 1,299 tỷ tới 1,399 tỷ đồng. Trong thời gian tới, cấu hình 2.5L hybrid sẽ được đưa về nước dưới dạng nhập Nhật. Giá bản hybrid có thể sẽ còn cao hơn nữa.