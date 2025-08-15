Subaru Forester 2025 lần đầu xuất hiện tại Việt Nam: Thiết kế lột xác hoàn toàn, có thể nhập Nhật, bán chính hãng sẽ khó rẻ

Một chiếc Subaru Forester thế hệ mới đã bị bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. Đây là lần đầu tiên thế hệ thứ 6 của mẫu xe này xuất hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, chưa rõ đây là xe nhập khẩu dưới dạng chính hãng hay phục vụ mục đích công vụ, bởi hiện nay Subaru Forester 2025 vẫn chưa được phía đại lý trong nước nhận đặt cọc.

Bức ảnh chụp chiếc Subaru Forester 2025 tại Việt Nam khá mờ và không để lộ rõ các chi tiết ngoài trừ màu sơn xanh dương. Tuy nhiên vẫn đủ để nhận ra nét thiết kế của thế hệ mới như hình khối nam tính và cứng cáp hơn, hay cụm đèn hậu phía sau được nối liền hai bên bởi mảng ốp màu đen.

Subaru Forester 2025 xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: Ta Long.

Trong khu vực Đông Nam Á, Subaru Forester 2025 mới chỉ được giới thiệu tại Indonesia hồi tháng 7 vừa qua với 1 phiên bản, giá quy đổi khoảng 1,177 tỷ đồng và nhập Nhật. Đây cũng được cho là nguồn gốc nhập khẩu của Forester nói riêng và một số sản phẩm của Subaru nói chung tại Việt Nam trong tương lai do nhà máy lắp ráp ở Thái Lan đã đóng cửa.

Tham khảo thị trường Indonesia, Subaru Forester 2025 có những trang bị như đèn chiếu sáng và đèn hậu LED, mâm xe 18 inch, cốp sau đóng mở điện, camera 360 độ và cảm biến lùi (không có cảm biến trước).

Bên trong nội thất của Subaru Forester thế hệ mới có màn hình trung tâm 11,6 inch đặt dọc tích hợp Apple CarPlay/Android Auto không dây. Sạc không dây là trang bị tiêu chuẩn. Hàng ghế trước có thiết kế công thái học Ergonomic Medical Seats chống mỏi, được thiết kế bởi Subaru và các tổ chức y tế tại Nhật Bản. Ghế lái được ưu ái với khả năng chỉnh điện 10 hướng.

Tham khảo hình ảnh Subaru Forester 2025 vừa ra mắt bên Indonesia.

Phía trước người lái, đồng hồ truyền thống được giữ lại thay vì nhường hết “đất diễn” cho màn hình kỹ thuật số. Tuy vậy, tại cụm điều khiển trung tâm, núm xoay chỉnh điều hòa đã biến mất và được tích hợp gần như toàn bộ vào màn hình trung tâm. Xe chỉ giữ hệ thống điều khiển nhiệt độ và âm lượng vật lý tại viền màn hình.

Ở nước bạn, xe trang bị động cơ Boxer 2.5L, cho công suất 182 mã lực và mô-men xoắn 247 Nm, kết hợp hộp số tự động CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) với công nghệ X-Mode. Khung gầm Subaru Forester mới được tinh chỉnh cứng vững hơn 10% so với cũ. dù vẫn sử dụng chung nền tảng. Hệ thống trợ lực lái điện tử mượn từ sedan thể thao WRX cũng giúp trải nghiệm sau tay lái của người dùng ấn tượng hơn.

Ngoài ra, công nghệ Subaru EyeSight thế hệ mới với camera góc rộng còn hỗ trợ các tính năng an toàn chủ động như phanh tự động trước va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cùng với camera 360 độ và hỗ trợ đánh lái, giúp tăng cường tối đa sự an toàn. Đây cũng là những tính năng dễ có mặt trên xe tại Việt Nam do thế hệ đang mở bán vốn đã được trang bị.