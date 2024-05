Subaru dừng lắp ráp tại Thái Lan vào cuối năm nay, Subaru Việt Nam phản hồi sớm

Việc sản xuất Subaru tại Thái Lan dự kiến sẽ kết thúc khiến Subaru chỉ còn một cơ sở sản xuất bên ngoài Nhật Bản là Hoa Kỳ, vì hoạt động sản xuất tại Malaysia trước đó của hãng cũng đã bị tạm dừng, để chuyển sang sản xuất xe Nissan và Renault.

Tổng vốn đầu tư cho cơ sở rộng 100.000 m2 là gần 5 tỷ Bt (135.961.950 USD) với lực lượng lao động 400 người, sản xuất tối đa là 100.000 chiếc mỗi năm và ban đầu Subaru đặt mục tiêu sản xuất 6.000 chiếc mỗi năm.

Tuy nhiên, doanh số Subaru tại Thái Lan đang giảm dần từ mức kỷ lục 3.952 chiếc vào năm 2019 và doanh số năm 2024 dự kiến sẽ thấp hơn 1.000 chiếc, dẫn đến việc đóng cửa nhà máy.

TCIL, công ty chịu trách nhiệm bán và sản xuất Subaru tại thị trường ASEAN và Trung Quốc, đã thông báo với Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông (HKEX) rằng họ đang chuẩn bị dừng lắp ráp xe tại TCSAT vào cuối năm 2024, theo thông tin từ Thaiautonews.

Theo báo cáo, Subaru đã không thể cung cấp sản phẩm với mức giá phù hợp, dẫn đến quyết định ngừng sản xuất. Những chiếc Subaru Forester trước đây được bán tại Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Campuchia sẽ được nhập khẩu dưới dạng CBU (Complete Build Up).

Sureethip La-Ongthong Chomthongdee - Tổng giám đốc TC Subaru (Thái Lan) Co Ltd, cho biết TCIL đi đến quyết định này do môi trường kinh doanh thay đổi. Bà nói: “Chúng tôi vẫn còn xe lắp ráp trong nước để bán và khi bán hết, chúng tôi sẽ bắt đầu nhập khẩu xe. “Khách hàng của Subaru không cần lo lắng vì quyết định này không ảnh hưởng đến các dịch vụ hậu mãi. Chúng tôi vẫn duy trì các tiêu chuẩn cao về tính sẵn có của phụ tùng thay thế, bảo trì và sửa chữa cũng như chăm sóc khách hàng.”

Subaru có 21 đại lý và 24 trung tâm dịch vụ trên khắp Thái Lan và bán lẻ khoảng 70-80 xe mỗi tháng. Tuy nhiên, bà Sureehip cho biết có thể có những thay đổi về giá bán lẻ trong thời gian tới đây.

Trong khi đó, đại diện Subaru Việt Nam cũng chính thức cho biết: Để không ngừng nâng cao chất lượng và dịch vụ đồng thời thích ứng với nhu cầu thị trường, kể từ năm sau - 2025 các thị trường đang phân phối sản phẩm xe lắp ráp tại Thái Lan của Motor Image: gồm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Campuchia sẽ chuyển sang mô hình kinh doanh xe Nhập Khẩu nguyên chiếc (“CBU”) từ Nhật Bản.

Và việc chuyển đổi này sẽ không có tác động nào đến tình hình nguồn cung của mẫu xe Subaru Forester cho thị trường Việt Nam. Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục kinh doanh xe Forester được nhập khẩu từ Thái Lan cho đến khi mẫu xe Forester Hoàn Toàn Mới nhập khẩu từ Nhật Bản chính thức được ra mắt.

Theo Thế Giới Phương Tiện