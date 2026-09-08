Suất ăn bán trú 40 nghìn của một trường ở Hà Nội bị chỉ trích: Nhà trường giải thích

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo nhà trường cho biết phản án của phụ huynh không sai và có cơ sở.

Ngày hôm nay (8/9), mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một phụ huynh phản ánh suất ăn bán trú của con lèo tèo, không đúng với mức giá 40 nghìn đồng. Chủ đề này nhanh chóng nhận được sự quan tâm, bình luận của rất nhiều phụ huynh trong thời điểm đầu năm học mới.

Cụ thể, theo nội dung chia sẻ, phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu học Trung Giã (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) không khỏi bức xúc về bữa ăn bán trú tại nhà trường ngày 7/9 - ngày học đầu tiên của năm học mới 2026-2027. Thực đơn bữa trưa bán trú ngày 7/9 có cơm gạo dẻo, thịt băm rang hành (món chính), thịt gà xiên que (món phụ), giá đỗ xào, canh cải thịt xay và bánh mì tươi.

Chia sẻ trên Tiền Phong, anh Hiếu - một phụ huynh có hai con đang theo học tại Trường Tiểu học Trung Giã, bày tỏ sự lo lắng về chất lượng bữa ăn. Anh Hiếu chia sẻ, khi con đi học về có kể lại rằng món thịt gà xiên nướng khó ăn, con không ăn được nên chỉ ăn canh, một chút thịt và cơm.

Theo phụ huynh, suất ăn bán trú kể trên có mức giá tổng cộng là 40.000 đồng. Trong đó, học sinh nhận được sự hỗ trợ của thành phố là 28.000 đồng, và phụ huynh đóng góp thêm 12.000 đồng.

Mặc dù có mức chi trả không hề thấp đối với một suất ăn của học sinh tiểu học, nhưng ngay trong ngày đầu tiên, nhà thầu cung cấp cơm không đảm bảo chất lượng. Đến ngày 8/9, học sinh đợi đến hơn 12 giờ vẫn chưa có cơm trưa để ăn.

Hình ảnh bữa ăn được phụ huynh phản ánh là lèo tèo. (Ảnh: MXH)

Liên quan tới phản ánh của phụ huynh về chất lượng bán trú, cô Ngô Thị Hoa Lợi - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Giã đã có những chia sẻ chi tiết trên tờ Giáo Dục Việt Nam. Theo cô Lợi, phản ánh của phụ huynh về bữa ăn trong ngày 7/9 không sai và có cơ sở. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã lập biên bản làm việc với đơn vị cung cấp suất ăn và báo cáo nội dung tới lãnh đạo xã.

Thông tin thêm về bữa ăn bán trú ngày 7/9 trên Giáo Dục Việt Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Giã cho biết suất ăn được cung cấp tới trường khá muộn. Theo cô, Ủy ban nhân dân xã là đơn vị chủ đầu tư, chỉ đạo quá trình lựa chọn và làm việc với các nhà cung cấp suất ăn, trong khi nhà trường thực hiện vai trò tổ chức, giám sát chất lượng suất ăn tại trường và tiếp nhận, phản ánh những vấn đề phát sinh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo nhà trường cho biết đã trấn an phụ huynh rằng đây chỉ là sự cố không ai mong muốn và mong phụ huynh chia sẻ cùng với nhà trường. Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và đại diện phụ huynh trong quá trình kiểm tra, xác minh, qua đó có phương án xử lý phù hợp nhằm bảo đảm quyền lợi và chất lượng bữa ăn của học sinh.

Cắt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn bán trú không đáp ứng yêu cầu

Sau phản ánh của phụ huynh về suất ăn bán trú lèo tèo, UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã yêu cầu dừng đơn vị cung cấp suất ăn và đang hoàn tất thủ tục để thay thế. Thông tin trên Tiền Phong, ông Nguyễn Bá Hoàng, Chủ tịch UBND xã Trung Giã, cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND xã đã vào cuộc xử lý, làm việc với các đơn vị.

Qua kiểm tra hồ sơ pháp lý, đơn vị cung cấp suất ăn trước đó đáp ứng các điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, trước phản ánh về chất lượng suất ăn thực tế, xã quyết định cho dừng đơn vị cung cấp suất ăn này. Chủ tịch UBND xã Trung Giã cho biết đây là năm đầu tiên đơn vị cung cấp suất ăn nói trên tham gia cung cấp dịch vụ tại địa bàn xã và chỉ cung cấp cho một trường học. Suất ăn được chế biến tại cơ sở khác rồi vận chuyển đến trường, không nấu trực tiếp.

Dự kiến, ngay trong chiều 8/9, UBND xã Trung Giã sẽ tổ chức cuộc họp với ban giám hiệu nhà trường và thông tin tới bố mẹ học sinh để cung cấp thông tin chính thức, ổn định tâm lý phụ huynh. Ông Hoàng khẳng định địa phương đang xử lý vụ việc quyết liệt và sẽ thay thế đơn vị cung cấp suất ăn. Sau khi hoàn tất việc xử lý, UBND xã sẽ có báo cáo cụ thể về vụ việc.