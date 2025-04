Liên quan đến vụ sữa giả trị giá 500 tỷ đồng, Bộ Công Thương cho biết, Bộ không thực hiện việc cấp phép, quản lý các sản phẩm do Công ty cổ phần dược quốc tế Rance Pharma và Công ty cổ phần dược dinh dưỡng Hacofood Group đang sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, Bộ chỉ có trách nhiệm quản lý đối với nhóm sản phẩm sữa chế biến thông thường, không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, hay dược phẩm có thành phần dinh dưỡng đặc biệt.

Còn Bộ Y tế thì lại nói việc quản lý an toàn thực phẩm hiện được quy định tại Luật An toàn thực phẩm, do các bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Công Thương cùng UBND các cấp đảm trách.