Sự tiến hóa của đòn tấn công từ UAV

Nga đang làm thay đổi cán cân quyền lực trên không trong xung đột với Ukraine khi chuyển sang sử dụng UAV mới Geran-5 với động cơ phản lực.

Máy bay không người lái Geran-5 của Nga.

Một bất ngờ khó chịu

Theo Izvestia, trong những ngày đầu tháng 9, lực lượng phòng không Ukraine ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ việc Nga sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công Geran-5, bao gồm cả các mục tiêu ở thủ đô Kiev.

Vấn đề chính đối với Ukraine là việc đối phó chúng bằng các phương pháp truyền thống như hỏa lực súng bộ binh từ các đội hỏa lực cơ động hoặc máy bay không người lái đánh chặn gần như là bất khả thi.

Những chiếc Geran-5 được trang bị hệ thống động cơ phản lực và đạt tốc độ cao. Việc vô hiệu hóa chúng đòi hỏi phải sử dụng các hệ thống tên lửa phòng không hoàn chỉnh hoặc triển khai máy bay chiến đấu.

Đây là một ví dụ về hiệu quả của các loại vũ khí hiện đại, dễ dàng có sẵn và cực kỳ hiệu quả. Việc phát triển mạnh mẽ dòng UAV cánh cố định và vũ khí lượn vòng trong nước bắt đầu từ năm 2022.

Phá vỡ phòng thủ

Các phiên bản cải tiến đầu tiên, Geran-1 và Geran-2, được chế tạo với thiết kế khí động học cánh bay và được trang bị động cơ đốt trong piston công suất tương đối thấp.

Mẫu đầu tiên nhỏ gọn, có tầm bay lên đến 1.000km với đầu đạn khoảng 15kg và tốc độ 150-180km/h. Xe Geran-2 cơ bản mang được đầu đạn 40-50kg với tầm bay lên đến 2.000km ở tốc độ khoảng 180km/h.

Thiết kế khí động học tiên tiến cho phép chúng thực hiện các chuyến bay dài với mức tiêu hao nhiên liệu tối thiểu.

Ưu điểm chính của chúng là khả năng triển khai hàng loạt và khả năng thực hiện các cuộc tấn công đồng bộ từ nhiều hướng, cho phép chúng áp đảo và xuyên thủng hệ thống phòng không.

Điều này bù đắp cho trọng lượng đầu đạn nhỏ: Khi hàng chục UAV tấn công mục tiêu cùng lúc, sức công phá tổng hợp là rất lớn. Những máy bay này cũng đóng vai trò như mồi nhử, thu hút vũ khí phòng không và dọn đường cho các loại vũ khí hạng nặng hơn như tên lửa hành trình hoặc đạn đạo.

Tuy nhiên, phiên bản Geranium-2 cũng có một điểm yếu rõ ràng: Tốc độ thấp khiến nó dễ dàng trở thành mục tiêu cho trực thăng, pháo phòng không tự hành và thậm chí cả súng máy hạng nặng.

Điều này đã thúc đẩy các nhà phát triển tạo ra một phiên bản mạnh mẽ hơn sử dụng động cơ phản lực.

Động cơ phản lực và hơn thế nữa

Việc phát triển phiên bản Geran-3 tốc độ cao với động cơ phản lực đã giải quyết được vấn đề dễ bị tổn thương. Với tầm hoạt động 400-500km, máy bay không người lái này đạt tốc độ khoảng 450-500km/h và mang theo đầu đạn nặng tới 90kg.

Cánh tam giác hiệu quả và động cơ mạnh mẽ cho phép máy bay tự tin né tránh trực thăng và các đơn vị cơ động, giảm đáng kể thiệt hại do hỏa lực mặt đất.

Bước tiếp theo hợp lý là hiện đại hóa hệ thống dẫn đường và điều khiển được triển khai trên Geran-4. Các phiên bản đầu tiên tuân theo một lộ trình được xác định trước nghiêm ngặt đến các mục tiêu có tọa độ đã biết.

Do thời gian bay dài của máy bay động cơ piston, việc tính toán lại tình hình hoạt động tại điểm va chạm là không thể: Các thiết bị định vị vệ tinh cơ bản không cho phép định vị lại mục tiêu trên không.

Phiên bản Geran-4 sở hữu khung thân được nâng cấp, tầm bay từ 550 đến 960km, tốc độ 350-500km/h và đầu đạn 50kg.

Bộ phận điều khiển trên máy bay được trang bị trạm quang điện tử với hệ thống thị giác máy tính và kênh liên lạc ổn định với người điều khiển để điều chỉnh lộ trình theo thời gian thực.

Điều này mở ra khả năng thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và tấn công phức tạp với khả năng tiêu diệt mục tiêu có chọn lọc.

Các thuật toán thị giác máy tính tích hợp cho phép thiết bị tự động thu nhận và theo dõi mục tiêu ngay cả khi mất tín hiệu.

Máy bay không người lái "thông minh" này có khả năng nhắm mục tiêu chính xác vào các phương tiện cơ động: Xe bọc thép, xe tăng, tàu thuyền, đầu máy xe lửa và hệ thống phòng không.

Những chiếc Geran-4 hiện đang được sử dụng để phản công hiệu quả và làm gián đoạn hoạt động hậu cần vận tải của đối phương ở các khu vực tiền tuyến.

Gần giống tên lửa hành trình

Nhưng kinh nghiệm chiến đấu đã cho thấy rằng cần tốc độ cao hơn nữa để xuyên thủng những vị trí phòng thủ kiên cố nhất. Kết quả của những nghiên cứu này là sự ra đời của phiên bản cải tiến mới nhất của Geran-5.

Phần thân Geran-5 giống với một tên lửa hành trình. Với tầm hoạt động 500-600km và trọng lượng đầu đạn lên đến 90kg, đạt tốc độ 500-600 km/h (và theo một số nguồn tin, 700-800km/h).

Sự xuất hiện của các mẫu máy bay thuộc phiên bản thứ 5 đã buộc bộ chỉ huy Ukraine phải thừa nhận tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa không đối không và sự vô ích của các máy bay không người lái đánh chặn được sử dụng để chống lại các thế hệ Geranium trước đó.

Khi hệ thống phòng không của đối phương cạn kiệt đạn dược, chỉ có máy bay chiến đấu mới có thể chống lại chúng. Các đội bộ binh bất lực trước chúng, pháo phòng không tự hành không thể theo kịp quỹ đạo bay, và trực thăng không thể đạt được tốc độ tương đương.

Sự phát triển của dòng tên lửa Geran cho thấy rõ ngành công nghiệp quốc phòng Nga có thể nhanh chóng thích ứng với những thách thức của các cuộc xung đột hiện đại.

Sự tiến hóa công nghệ từ một "máy phát tín hiệu" đơn giản sử dụng động cơ piston đến dòng vũ khí gần giống tên lửa hành trình với các yếu tố trí tuệ nhân tạo chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, nhưng đã làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực trên không.