"Sư Thích Minh Tuệ" quyết định ẩn tu tại cổng trời trên đỉnh Đèo Ngang, mong không ai đi theo

Thời gian qua, "sư Thích Minh Tuệ'' đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng và liên tục xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Dù hành trình tu tập từ Nam ra Bắc của ông đã kéo dài nhiều năm nhưng thời gian gần đây càng được chú ý khi "sư thầy" đi tới đâu cũng đều có rất đông người dân kéo theo.

Bên cạnh những người dân tới vì ngưỡng mộ, tôn sùng còn có không ít những "nhà sáng tạo nội dung" trên các nền tảng mạng xã hội cũng kéo theo nhằm đăng tải các đoạn phim, hình ảnh... với mục đích tăng tương tác.

Điều này đã ảnh hưởng khá lớn không chỉ tới quá trình tu tập của "sư Thích Minh Tuệ" mà còn tới an ninh trật tự, an toàn giao thông những nơi ông đi qua. Đặc biệt đã có trường hợp hai người đàn ông cầm máy quay khu vực thầy Minh Tuệ đi qua xảy ra tranh cãi gây ồn ào và liên tục có hành vi lớn tiếng, xô đẩy nhau khiến một số người phải vào can ngăn.

Trước việc quá đông người tập trung đi theo, vào ngày 20/5, ''sư Thích Minh Tuệ'' đã di chuyển lên Hoành Sơn Quan - ''cổng trời trên đỉnh Đèo Ngang thuộc ranh giới hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình và vào sâu bên trong dừng chân.

Ngay sau đó, ''sư Thích Minh Tuệ'' đã lựa chọn đi theo đường rừng để tránh việc tập trung đông người và các thầy cũng sẽ có thời gian để ngồi thiền, tu tập mà không gây chú ý, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Một người trong nhóm theo ông Minh Tuệ tu tập cho hay: "Thầy con không phải sư cũng không phải thần, không nằm trong giáo hội nên mọi người kính trọng, yêu thương, đón thầy về quê hương như vậy là tốt đẹp rồi.

Giờ truyền thông đưa lên mạnh quá thầy con đang muốn ẩn tu một thời gian. Đến khi nào các anh Youtuber, Tiktoker không còn quay nữa thì thầy trò con sẽ tiếp tục đi. Còn không thì thầy trò con sẽ ẩn tu, sẽ đi đường núi nửa đêm thì mọi người không biết được. "

"Đệ tử" của ông Minh Tuệ

Trong buổi nói chuyện với mọi người khi dừng chân tại Đèo Ngang (Hà Tĩnh) sáng 20/5, ''sư Thích Minh Tuệ'' cũng chia sẻ với người dân: ''Con không cần ai đi hộ pháp, hộ vệ. Hộ pháp, người dân, YouTuber... hãy về đi làm công việc của mình. Chúng tôi không cần ai đi theo nữa. Tại vì đi theo vừa mất trật tự vừa mất an toàn giao thông. Còn hạnh đầu đà là tự đi khất thực, tự mình lo lấy; người tu nào mà đi tập học thì tự lo chứ không cần ai cả. Bữa nào mà cũng như thế này thì gây lộn xộn, mất trật tự mà không được gì cả.

Những người tu cũng có công việc của họ, khi có thời gian để họ ngồi thiền, họ tu hành rồi làm việc riêng tư chứ đâu phải diễn viên điện ảnh Hollywood đâu nên mọi người đừng đi theo nữa".