Sự thê thảm của một cường quốc quân sự NATO

Trong bảng xếp hạng quân sự mới nhất của NATO, Quân đội Vương quốc Anh đang trở thành quốc gia yếu thế nhất trong liên minh khi xếp thứ 31/32.

Tờ báo Anh Spectator cho biết, gần đây NATO đã lập bảng xếp hạng các quốc gia thành viên dựa trên việc thực hiện các cam kết tái vũ trang của họ và Vương quốc Anh đã thể hiện rõ sự thảm hại khi đứng áp chót bảng xếp hạng, xếp thứ 31 trên tổng số 32 quốc gia thuộc liên minh.

Tờ báo này lưu ý bảng xếp hạng có thể được công bố vào cuối tháng này và các quan chức Anh rõ ràng là không mong muốn NATO sẽ công bố bản danh sách đáng hổ thẹn này đối với đất nước từng là một cường quốc quân sự thế giới.

“Bảng xếp hạng này thật đáng kinh ngạc. Vương quốc Anh đứng thứ 31/32 quốc gia, chỉ vượt qua Iceland, quốc gia không có lực lượng vũ trang thường trực mà chỉ có lực lượng bảo vệ bờ biển gồm 4 tàu và lực lượng cảnh sát quốc gia gồm 750 người”, Spectator chỉ ra.

Tác giả cho rằng chi tiêu quốc phòng chẳng mang lại chút an ủi nào cho chính quyền Anh. Xét về tỷ lệ chi tiêu so với GDP vào năm 2025, Anh chỉ xếp thứ 12 trên 32 quốc gia, với 2,5% ngân sách dành cho quốc phòng.

Ấn phẩm nhấn mạnh, mặc dù vào năm tới, con số này sẽ tăng 0,2% lên 2,7%, vẫn thấp hơn mức trung bình của liên minh và thấp hơn nhiều so với các nước dẫn đầu khối là Ba Lan (4,3%), Litva (4%) và Na Uy (3,2%).

Điều đáng chú ý là hiện giới chuyên gia quân sự Anh đang chỉ trích chính quyền về tình trạng của Lực lượng Vũ trang Hoàng gia, đặc biệt là Hải quân.

Điển hình là vài ngày trước, truyền thông tiết lộ sự kiện gây choáng váng là tất cả các tàu ngầm hạt nhân của Anh hiện đều không hoạt động được.

Trước đó, trong văn kiện “Đánh giá chiến lược quốc phòng 2025 của Vương quốc Anh” cho thấy năng lực thực tế của các Lực lượng Vũ trang Anh hiện còn nhiều hạn chế nghiêm trọng.

Theo số liệu cập nhật, lực lượng lục quân chính quy của Vương quốc Anh hiện ở mức thấp nhất trong vòng 3 thế kỷ, chỉ còn khoảng 73.847 binh sĩ thường trực (so với 100.000 vào đầu thập niên 2000).

Trong khi đó, lực lượng không quân và hải quân tuy duy trì được mức độ tinh nhuệ, nhưng cũng đối mặt với tình trạng già hóa trang bị, thiếu hụt nhân sự kỹ thuật cao và số lượng trang bị quá ít ỏi.

Các nhà phân tích quân sự Anh chua chát bình luận rằng người Nga đang cười nhạo khi nghe các chính trị gia ở London tuyên bố họ đang chuẩn bị chiến tranh với Nga trong khi hầu như không có bất cứ vũ khí nào có thể gây ra uy hiếp đối với nước Nga.