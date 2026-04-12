Sự thay đổi lớn nhất của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My sau kết hôn

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My chính thức về chung nhà vào năm 2023. Sau đám cưới, cặp đôi lựa chọn sinh sống tại một căn chung cư ở khu vực nội thành, thuận tiện cho công việc và nhịp sống bận rộn. Không gian sống khi đó mang phong cách hiện đại, gọn gàng và đầy đủ tiện nghi, thỉnh thoảng được cả hai chia sẻ trên mạng xã hội.

Thế nhưng, sau khoảng 2 năm gắn bó, Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã đưa ra một quyết định lớn, đánh dấu 1 sự thay đổi lớn trong cuộc sống. Đó chính là quyết định: Rời xa phố thị để tìm về một không gian sống hoàn toàn khác biệt.

Cụ thể vào cuối năm 2025, cặp đôi đã chuyển về sinh sống tại một căn biệt thự song lập, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km. Cơ ngơi mới có quy mô 4 tầng, trong suốt quá trình xây dựng và hoàn thiện đều được cặp đôi chăm chút kỹ lưỡng, từ thiết kế đến từng chi tiết nhỏ trong không gian sống. Cùng với việc ổn định tại "tọa độ" mới, căn chung cư cũ - nơi lưu giữ những kỷ niệm ngày đầu về chung một nhà cũng nhanh chóng được nam cầu thủ rao bán với mức giá khoảng 9 tỷ đồng, chính thức khép lại chương cũ để bắt đầu một hành trình sống yên bình và đẳng cấp hơn tại vùng ngoại ô.

Căn hộ chung cư Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My sinh sống sau khi kết hôn năm 2023

Căn hộ của cặp đôi sở hữu view thoáng đãng nhìn ra thành phố, mang lại cảm giác rộng rãi và dễ chịu. Không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng hai tông màu chủ đạo đen và trắng, tạo tổng thể vừa tối giản vừa tinh tế. Bên trong, căn nhà đã được trang bị sẵn nhiều nội thất, phần lớn là các món có giá trị, góp phần hoàn thiện một không gian sống tiện nghi và chỉn chu.

Căn hộ cũ vốn đã hiện đại và tiện nghi, nhưng biệt thự mới của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My ở ngoại thành càng cho thấy sự nâng cấp rõ rệt về không gian sống. Ngôi nhà được xây dựng với quy mô 4 tầng, gồm 3 phòng ngủ, theo phong cách hiện đại kết hợp tông kem ấm làm chủ đạo, tạo cảm giác sang nhưng không quá nặng nề. Ngay từ bên ngoài, căn biệt thự đã gây chú ý với thiết kế mang hơi hướng tân cổ điển châu Âu, thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Bên trong, không gian được thiết kế theo hướng mở, các khu vực liên thông tạo cảm giác rộng và thoáng hơn so với chung cư trước đây. Từ phòng khách, bếp đến phòng ngủ đều được đầu tư chỉn chu, đồng bộ về phong cách và nội thất.