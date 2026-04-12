HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sự thay đổi lớn nhất của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My sau kết hôn

Phác Thái Anh |

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất làng bóng đá Việt.

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My chính thức về chung nhà vào năm 2023. Sau đám cưới, cặp đôi lựa chọn sinh sống tại một căn chung cư ở khu vực nội thành, thuận tiện cho công việc và nhịp sống bận rộn. Không gian sống khi đó mang phong cách hiện đại, gọn gàng và đầy đủ tiện nghi, thỉnh thoảng được cả hai chia sẻ trên mạng xã hội.

Thế nhưng, sau khoảng 2 năm gắn bó, Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã đưa ra một quyết định lớn, đánh dấu 1 sự thay đổi lớn trong cuộc sống. Đó chính là quyết định: Rời xa phố thị để tìm về một không gian sống hoàn toàn khác biệt.

Cụ thể vào cuối năm 2025, cặp đôi đã chuyển về sinh sống tại một căn biệt thự song lập, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km. Cơ ngơi mới có quy mô 4 tầng, trong suốt quá trình xây dựng và hoàn thiện đều được cặp đôi chăm chút kỹ lưỡng, từ thiết kế đến từng chi tiết nhỏ trong không gian sống. Cùng với việc ổn định tại "tọa độ" mới, căn chung cư cũ - nơi lưu giữ những kỷ niệm ngày đầu về chung một nhà cũng nhanh chóng được nam cầu thủ rao bán với mức giá khoảng 9 tỷ đồng, chính thức khép lại chương cũ để bắt đầu một hành trình sống yên bình và đẳng cấp hơn tại vùng ngoại ô.

Căn hộ chung cư Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My sinh sống sau khi kết hôn năm 2023

Căn hộ của cặp đôi sở hữu view thoáng đãng nhìn ra thành phố, mang lại cảm giác rộng rãi và dễ chịu. Không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng hai tông màu chủ đạo đen và trắng, tạo tổng thể vừa tối giản vừa tinh tế. Bên trong, căn nhà đã được trang bị sẵn nhiều nội thất, phần lớn là các món có giá trị, góp phần hoàn thiện một không gian sống tiện nghi và chỉn chu.

Sau 2 năm kết hôn: Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My chuyển sang ở biệt thự, xịn đẹp gấp 10 lần căn hộ cũ

Căn hộ cũ vốn đã hiện đại và tiện nghi, nhưng biệt thự mới của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My ở ngoại thành càng cho thấy sự nâng cấp rõ rệt về không gian sống. Ngôi nhà được xây dựng với quy mô 4 tầng, gồm 3 phòng ngủ, theo phong cách hiện đại kết hợp tông kem ấm làm chủ đạo, tạo cảm giác sang nhưng không quá nặng nề. Ngay từ bên ngoài, căn biệt thự đã gây chú ý với thiết kế mang hơi hướng tân cổ điển châu Âu, thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Bên trong, không gian được thiết kế theo hướng mở, các khu vực liên thông tạo cảm giác rộng và thoáng hơn so với chung cư trước đây. Từ phòng khách, bếp đến phòng ngủ đều được đầu tư chỉn chu, đồng bộ về phong cách và nội thất.

Tags

đoàn văn hậu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

01:34
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại