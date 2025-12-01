Sự thay đổi của Lisa

Lisa từ lâu đã được xem là một trong những "thánh body" của Kpop, nhưng điều khiến cô nàng đặc biệt hơn chính là hành trình vóc dáng ngày càng thăng hạng theo thời gian. Không chỉ giữ vững phong độ, em út BLACKPINK thậm chí còn trở nên quyến rũ, khoẻ khoắn và đầy sức sống hơn so với thời mới debut.

Mới đây, một topic so sánh hình ảnh mỹ nhân Thái trong quá khứ với hiện tại đã khiến dân mạng trầm trồ trước màn lột xác ấn tượng: từ dáng người mảnh mai, siêu gầy, cô chuyển sang hình tượng săn chắc, gợi cảm và có đường cong rõ rệt hơn. Điều này cũng cho thấy Lisa không chạy theo trào lưu "mình dây ép cân" vốn phổ biến trong Kpop, mà xây dựng hình thể dựa khoẻ mạnh, săn chắc.

Vóc dáng thay đổi của Lisa từ thời mới debut đến hiện tại.

Cộng đồng mạng khen ngợi không ngớt cho body cùng kỷ luật tập luyện của Lisa.

Những ngày đầu mới ra mắt, Lisa sở hữu thân hình mảnh mai chuẩn idol Kpop, đôi chân dài nhưng khá nhỏ, vòng eo siêu bé và tổng thể thiên về nét nhẹ nhàng, thanh thoát. Thậm chí, có giai đoạn, em út BLACKPINK còn siêu gầy, để lộ phần xương sườn cùng cánh tay khẳng khiu.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, vóc dáng của Lisa đã chuyển mình mạnh mẽ: săn chắc hơn, đầy đặn và gợi cảm đúng kiểu healthy & sexy. Đôi chân của nữ idol trông có cơ hơn, vòng eo vẫn thon nhưng khỏe khoắn, còn phần hông và đùi "có da có thịt" nhưng vẫn săn, tạo cảm giác cân đối và tràn đầy năng lượng. Sự thay đổi này không chỉ cho thấy quá trình luyện tập kỷ luật mà còn thể hiện hình ảnh trưởng thành của Lisa, trở thành biểu tượng body quyến rũ, sexy hàng đầu Kpop.

Lisa gắn liền với hình ảnh body mảnh mai, siêu gầy thời điểm mới ra mắt.

Sau khi tăng cân kết hợp với tập luyện, body của ngôi sao sinh năm 1997 nét hơn hẳn, vừa vặn cùng 3 vòng quyến rũ. Cặp đùi "mật ong", vòng 3 nở nang cũng giúp em út BLACKPINK tăng thêm vẻ sexy.