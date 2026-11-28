Công an Phú Thọ khẳng định thông tin người phụ nữ đi bán rau ở chợ, bị người lạ vỗ vai, chuốc thuốc mê rồi tỉnh dậy trên xe tải là sai sự thật.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin một phụ nữ ở Phú Thọ đi bán rau tại chợ Cầu, xã Sơn Đông, bị người lạ vỗ vai, chuốc thuốc mê rồi tỉnh dậy trên xe tải.

Qua xác minh, Công an xã Hoàng An, Phú Thọ khẳng định thông tin này sai sự thật.

Cụ thể, khoảng 5h30 ngày 22/11, chị N.T.H. (SN 1982, trú tại thôn An Hòa, xã Hoàng An) đi xe máy từ nhà đến chợ Cầu bán rau cùng mợ. Khoảng 10h, chị H. bán hết rau và ở lại chờ mợ bán xong để cùng về.

Tuy nhiên, do có ý định đi làm ăn xa, hơn 10h cùng ngày, chị H. một mình đi bộ ra đường lớn tìm xe đi Hà Nội mà không báo cho gia đình.

Trên đường đi, chị H. bị lạc, đi bộ khoảng 15km rồi bắt xe khách 16 chỗ đến bến xe Giáp Bát, Hà Nội.

Thông tin người phụ nữ đi bán rau bị vỗ vai, chuốc thuốc mê ở Phú Thọ là sai sự thật.

Khoảng 16h cùng ngày, chị H. mua vé đi Lâm Đồng, chuyển khoản 1,2 triệu đồng cho nhà xe. Xe xuất bến lúc 18h30. Trên xe, chị tâm sự về dự định đi làm xa với một phụ nữ cùng hàng ghế và được khuyên quay về.

Nghĩ đến việc còn khoảng một tháng nữa là đến ngày cưới của con trai, chị H. lưỡng lự rồi quyết định trở về.

Trong thời gian này, do không liên lạc được với chị H., gia đình đã tổ chức tìm kiếm và trình báo công an.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của người thân, Công an xã Hoàng An phối hợp với Công an xã Sơn Đông và gia đình xác minh, tìm kiếm.

Gần 23h ngày 23/11, chị H. xuống xe tại bến xe Khánh Hòa và hỏi xe về Hà Nội. Người phụ nữ chờ tại bến đến rạng sáng 24/11 mới bắt được xe, trả 700.000 đồng tiền vé bằng hình thức chuyển khoản.

Sáng sớm 25/11, chị H. về đến bến xe Nước Ngầm, Hà Nội. Do điện thoại hết tiền, chị đến khu vực cảnh sát giao thông đứng và nhờ gọi cho người thân đến đón.

Theo lời trình bày của chị H., vì sợ bị trách tự ý bỏ đi xa khiến gia đình lo lắng, tìm kiếm, người này nghĩ ra chuyện bị người lạ vỗ vai ở chợ, sau đó không biết mình đi đâu, đến khi tỉnh dậy thì chạy thoát.

Một số người đã quay video và đăng lên mạng xã hội. Từ đó, thông tin chị H. bị chuốc thuốc mê rồi tỉnh dậy trên xe tải lan truyền, gây hoang mang trong dư luận.

Vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội, không tiếp tục phát tán đoạn video kèm nội dung sai sự thật về vụ việc.